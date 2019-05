En dos audios Lautaro Teruel admite que abusó de una niña y le ruega silencio para no ir preso

Marcos Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, integrante de los integrantes de Los Nocheros, está detenido desde abril acusado de violar a una menor. Su situación, según admitió el abogado de la familia de la víctima Santiago Pedroza, se vio más comprometida aún por una serie de audios que se difundieron en las últimas horas. El primero se trata de un audio de un encuentro con quien sería su víctima donde admite el abuso y el segundo otro en el que le ruega que no difunda el hecho porque no podría ir preso.

Las grabaciones fueron realizadas por la víctima, que ahora tiene 16 años, y una de ellas se dio durante una conversación con Teruel, y difundidas después por Canal 7 de Salta y por Los Ángeles de la Mañana. En ellas, el acusado admite el delito por el cual se encuentra detenido, aunque lo minimiza. "Fue una boludez", afirma.

En el encuentro con su víctima, Teruel le dice que tenía "necesidad de sacarlo" al tema del abuso y lo tilda de "una boludez". La charla dura poco más de nueve minutos y, en el diálogo, ella interviene con una única consulta: "A mí me había quedado la duda de por qué lo hiciste".



A lo que él responde: "No sé boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Sí sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta, y nada y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace diez años". Ella le contestó que por entonces tenía siete o seis años, aunque en la denuncia consta que ocurrió cuando tenía 10 años.





Luego él continúa: "Me encanta que estés ahora así, grandota, que se pueda hablar con vos, boluda, no siempre se puede, no siempre tenés la posibilidad de arreglar las cosas o de intentar arreglarlo. En ese momento no tuvo arreglo, pero ahora sos un poco más grande, podemos charlarlo, juntarnos, me podés tirar un mensaje o lo que sea. Como le dije a tu vieja: 'para vos y para ella yo estoy para cuando quieran hablar'. Para tu vieja también, ya sé que es mucho más difícil, pero nada tampoco me gustaría verle la cara a tu vieja y que se entere que soy un hijo de mil puta. Porque soy moquero, soy mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui, es un bajón".

Al parecer, no se veían desde hace años. La adolescente empieza contando que había salido con su abuela a cenar y se encontró con él de casualidad. Entonces, el hijo del popular cantante arranca con un tibio pedido de disculpas haciendo referencia al hecho ocurrido hace siete años.

"Con lo tuyo digamos, hace mucho tiempo, hace como tres o cuatro años que vengo diciendo: 'Tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque sí, porque se lo merece'. Fue una pendejada. No puedo sacar cálculos de qué edad teníamos los dos, me entendés, entonces te quería pedir disculpas", se lo escucha admitir, sin saber que estaba siendo grabado.

Antes, Teruel le habló sobre un "escrache" que había sufrido hace un tiempo por otra joven que denunció haber sido abusada sexualmente por él y dos amigos más. Es a partir de entonces que, dice el joven, empezó a sentir la "necesidad de sacar" también lo que había hecho en el pasado con ella.

"No puedo ir preso, te pido disculpas"

Después del audio que se viralizó es fin de semana, el programa Los Ángeles de la Mañana reveló hoy otros en los que Teruel le ruega que no haga públicos los hechos. “Esperé mucho para hablar de esto, por favor no me hagas esto, me siento como el orto. No puedo ir preso, te pido disculpas”, le dice el hombre de 27 años a la chica que abusó sexualmente.

“Por favor…no hagas esto, por favor te lo pido, escuchame. Por favor te lo pido, no me hagas esto, pendeja. Yo me junté a hablar con vos porque lo sentía muchísimo. De verdad lo sentía muchísimo. Esperé un montón de tiempo para hablarte de esto, por favor no me hagas esto”, repite una y otra vez angustiado. “Lo voy a hablar con tus papás, con vos, quedate tranquila Por favor, por favor, por favor te pido, no lo hagas”, enfatiza el hijo de Mario Teruel, que debido a la denuncia, decidió abandonar temporalmente el agrupación musical que fundó.

“Me siento como el orto. Te dije que podíamos charlarlo una y mil veces. No puedo ir preso, no sobreviviría ni un día, te pido disculpas”, ruega Lautaro.

“Volvamos a hablarlo, perdoname. Encima ahora estoy volando de fiebre y con esto me pongo peor. Me muero, no hasta esto, no sobrevivo ahí. Lo más loco es que estoy arrepentido por lo que te hice, te di mi palabra, te pedí perdón, me dijiste que estabas bien y que podíamos volver a hablar”, le pide el abusador a la víctima.

“Por favor, no me hagas esto. Pensá en todo, en nosotros, yo te pido mil disculpas negra, fue una cosa de pendejos que hice, me chupa tres huevos mis primos. Yo no había hecho nada, bueno, si lo hice, pero lo hablamos y la verdad es que estoy muy mal. No sé qué decirte, no me hagas esto por favor te lo pido. Si querés volvemos a charlar. Si querés hablo con tu mami, Volvemos a charlar, con confianza, por favor te lo pido, si me querés putear lo que sea, pero volvamos a hablar boluda, por favor te pido”, cierra el impactante audio.

Alejamiento de Teruel de Los Nocheros

En este marco, el domingo el músico de Los Nocheros y padre del acusado, recurrió a su cuenta de Facebook para anunciar su apartamiento del grupo de folclore. Al respecto, escribió: "Ante los hechos que son de público conocimiento, he decidido tomarme un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa".



Y continuó: "Esta situación me genera una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartarme por un tiempo de los escenarios, para atravesar la situación con total privacidad".

Además, agregó: "A nivel humano, no puedo dejar de solidarizarme con el sufrimiento de las personas involucradas en el caso. Sin embargo, como padre, quiero repudiar los actos de quienes buscan lucrar o alentar al morbo ajeno a partir de esta terrible situación. Es momento de respetar el silencio que requiere la Justicia para avanzar con la investigación, sin provocar más daños".

"Rezo para que Dios nos de fuerza a todos y afrontar con humildad el proceso de la Justicia, para que la victima y las familias involucradas encontremos algo de paz", concluyó.