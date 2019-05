Alternativa Federal se vuelve a reunir mañana para organizar la campaña

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ratificó que Alternativa Federal “tiene definidas las candidaturas presidenciales” de Sergio Massa y la suya propia para competir en las PASO, pero aclaró que “las puertas están abiertas” también para el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna “y todos los que tengan voluntad de construir”.

En declaraciones a radio La Red, el gobernador confirmó además que mañana los principales referentes de ese espacio se reunirán en Córdoba para empezar a organizar la campaña de cara a las primarias de agosto.

El gobernador dijo que además de las candidaturas de Massa y la de él, Alternativa Federal “seguirá trabajando porque hay algunos otros candidatos como (Miguel) Pichetto y (Humberto) Tumini, que también plantearon candidaturas".

En ese sentido, el mandatario salteño ratificó que en Alternativa Federal se tomó "la decisión" de que sus candidatos "se resuelvan en las primarias de agosto, para que sea la gente quien elija quien es el mejor candidato que puede saltar la grieta entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner” de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Al ser consultado sobre la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, Urtubey afirmó que están abiertos a todos los dirigentes que tengan voluntad de construir un espacio común.

"Nosotros vamos no sólo con Lavagna, sino con todos los dirigentes que tengan voluntad de construir un espacio común: vamos a tener las puertas abiertas para ganar con la mayor competitividad posible pero, lamentablemente, depende de la voluntad de otros, no de la voluntad nuestra”, dijo.

Reveló que a la tarde viajará a Córdoba para reunirse con el gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, principal armador de Alternativa Federal, “por cuestiones de gestión” y mañana mantendrán un encuentro, del que participarán, además del mandatario cordobés, Massa y Pichetto, para “empezar con organización específica de la cuestión electoral”.

Finalmente, Urtubey cuestionó al gobierno nacional, al considerar que “generó una gran expectativa en términos de que podía hacer una gestión eficiente y viene siendo muy deficiente, sobre todo en términos del plan económico, porque se ha subestimado la envergadura de la crisis y se sobrestimó el prestigio personal de Macri hacia los mercados como herramienta para solucionar la economía”.

“Eso es un error grosero, porque la confianza la generan las instituciones, no las personas ‘per se’”, sostuvo Urtubey.