Exhumarán el cuerpo de una de las víctimas de la persecución de San Miguel del Monte

La Justicia autorizó este lunes la exhumación del cuerpo de Camila López, una de las cuatro víctimas de la trágica persecución policial en San Miguel del Monte, para verificar si presenta heridas de bala.

La medida fue solicitada porque "la primera aproximación a la autopsia se hizo por integrantes de las fuerzas vinculadas con los sujetos involucrados", explicó el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

El funcionario dijo que tras el hallazgo de cuatro casquillos de bala en la escena que se corresponden con un arma policial, el fiscal de la causa, Lisandro Damonte, pidió "verificar" la posible existencia de algún orificio de bala en el cuerpo de Camila, tal como se registró en el caso de otra de las víctimas.

Rocío, en estado reservado

En tanto, la otra chica que viajaba en el auto baleado por policías, Rocío, de 13 años, experimentó una "mejoría" en las últimas horas, aunque su estado continuaba siendo "reservado".

La joven, que lleva una semana internada en la sala de terapia intensiva en el Hospital "El Cruce", de Florencio Varela, "experimentó mejoría en los parámetros cardiopulmonares", según indicó un parte médico emitido en el mediodía de este lunes por el centro asistencial.

Rocío permanecía bajo "sedoanalsegia, mecánicamente ventilada, con medidas convencionales de soporte", aunque otro dato alentador es que "se la ha logrado suspender las drogas vasopresoras".

Además, se señaló que la menor tiene una "buena respuesta" al tratamiento antibiótico que se le administra, aunque "su pronóstico sigue siendo reservado".

En tanto, los investigadores de las circunstancias en las que se produjo la muerte de cuatro jóvenes durante la persecución policial intentaban determinar una posible vinculación con el hecho de un celular hallado en el lugar en el que sucedió.

Así lo indicó la abogada Dora Bernárdez, quien patrocina a la familia de Gonzalo Domínguez, el chico de 14 años que fue uno de los fallecidos.

La letrada, además, confirmó que se halló una bala en el cuerpo del chico, en la zona del glúteo.

Según indicó al canal TN Bernárdez, le comunicaron por mensajes privados a través de una red social que un menor halló el teléfono en la zona en la que se produjo el fatal accidente.

La abogada aclaró que por el momento no se pudo establecer a quién pertenece el celular.

"No se sabe a quién pertenece, estaba sin memoria y sin chip, como es el caso del otro celular que se encontró en la escena del hecho", sostuvo.

En cuanto a las detenciones este sábado del secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, y el subcomisario Franco Micucci, Bernández aseguró que no ve "techo en las responsabilidades".

Con esos arrestos, ya hay trece detenidos por la violenta persecución que terminó con las muertes de Aníbal Suárez, de 22 años; Gonzalo Domínguez, de 14; Danilo Sansone y Camila López, de 13.