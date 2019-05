Montiel, a disposición de Gallardo para la revancha de la Recopa

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, ya tiene disponible al lateral derecho Gonzalo Montiel, quien recibió el alta médica y podría jugar la final de la Recopa Sudamericana el jueves próximo ante Paranaense en el Monumental.

Montiel participó de los trabajos con pelota este lunes por la mañana en el predio de River en Ezeiza. Como no tuvo molestias, el médico del plantel, Pedro Hansing, le dio el alta médica para que Gallardo decida si lo cuenta entre los titulares. De todos modos, quedan dos entrenamientos más para conocer el equipo titular, que iría con: Franco Armani; Montiel o Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios e Ignacio Fernández; Lucas Pratto y Matías Suárez.

Montiel trabajó diferenciado desde el 8 de mayo pasado, cuando en una práctica sintió dolores en el cuádricep izquierdo. Tras los estudios le detectaron una distensión grado uno que no tuvo una buena evolución, y que le impidió jugar la ida en Curitiba ante el conjunto brasileño.

River volverá a entrenarse este martes desde las 18 en el estadio Monumental, a puertas cerradas para la prensa. Después de la práctica, el Muñeco brindará una conferencia de prensa en el Salón Auditorio.

El miércoles por la tarde, después de los trabajos de pelota parada en el Monumental, el plantel completo quedará concentrado para la final del jueves.

En otro orden, la final de la Recopa a jugarse en el Monumental le generará ingresos a River -en concepto de recaudación- por unos 2 millones de dólares, con una concurrencia exclusiva de socios de cerca de 60.000 personas, que forman parte de los sistemas de abonados anuales.

Además hay que recordar que la tesorería de River contabilizará, si gana la final ante Paranaense, un premio de 1,3 millones de dólares por derechos de campeón y la mitad de ese monto si no logra superar al equipo de Curitiba.

La Conmebol designó al chileno Roberto Tobar como juez principal, quien estará acompañado por Christian Scheimann y Claudio Ríos (asistente 2). Eduardo Gamboa será el cuarto árbitro y en el VAR estará el peruano Diego Haro, junto con Víctor Carrillo y Jonny Bossio.

En la final no tiene valor el gol de visitante, por lo tanto habrá tiempo extra y definiciones por penales si River gana por un gol de diferencia, en cambio si lo hace por dos goles o más saldrá campeón en los 90 minutos. El empate o el triunfo de Paranaense lo dejará sin título.

Por otro lado, en cuanto al mercado de pases, el portal turco Ajansspor lanzó una noticia que asegura que el arquero Fernando Muslera llegaría al millonario por medio de la empresa Turkish Airlines, que en breve será seguramente el principal sponsor de River.

El arquero argentino -nacionalizado uruguayo- será parte de la selección de su país en la Copa América de Brasil.

Muslera cumplirá 33 años el mes próximo y juega desde 2011 en Galatasaray, donde suma 12 títulos locales y aún tiene dos años más de contrato.