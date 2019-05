Con varios kilos de más: la foto viral del “Ogro” Fabbiani

“El Ogro” juega para Deportivo Merlo, que perdió por 3 a 1 ante Laferrere y de esa manera quedó eliminado del reducido en la Primera C.

Lejos de las grandes ligas, el delantero Cristian Fabbiani sigue sumando minutos de juego dentro una cancha de fútbol. “El Ogro” juega para Deportivo Merlo, que perdió por 3 a 1 ante Laferrere y de esa manera quedó eliminado del reducido en la Primera C. El ex River fue expulsado a los 10 minutos del segundo tiempo, pero no fue noticia ni por su actuación ni por la tarjeta roja.



El club vencedor publicó una foto en la que Fabbiani luce su perfil menos favorable, con algunos kilos de más, y se le nota unos cuantos kilos de más en comparación a otros futbolistas profesionales.

De inmediato, hubo memes y bromas por la “pancita” del ex Newell´s.