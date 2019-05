Tras reunión con dirigentes, Pizzi cerca de dirigir San Lorenzo

Juan Antonio Pizzi se reunió este martes con Matías Lammens y Marcelo Tinelli, presidente y vicepresidente de San Lorenzo, y quedó cerca de regresar a la institución.

Según confiaron dos fuentes que participaron del cónclave que duró dos horas en un hotel porteño, al DT se lo vio entusiasmado con asumir este nuevo desafío.

Pizzi, que estuvo acompañado por su representante Ricardo Schlieper, intercambió bastantes conceptos en torno al momento futbolístico de la institución y hasta ya habló de jugadores puntuales, por lo que su intención es la de aceptar el cargo más allá que su idea principal era dirigir en Europa.

Sin embargo, los sondeos que tenía no prosperaron y por eso decidió sentarse con Lammens y Tinelli, quienes le manifestaron que a pesar de las elecciones de diciembre en la institución, seguirán vinculados de una u otra manera al club.

Con este escenario, en los próximos días habrá una nueva reunión de los dirigentes con el representante de Pizzi para tocar el aspecto económico.

El DT siempre fue la primera opción una vez que la Comisión Directiva tomó la decisión de prescindir de los servicios de Jorge Almirón.

San Lorenzo, que tuvo un muy mal semestre en cuanto al juego en sí, enfrentará el gran desafío de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, el 24 de julio en el Nuevo Gasómetro, y el 31 en Paraguay.

Si bien es factible que algunos referentes no continúen en el futuro plantel, no habría un éxodo masivo debido a que en la Libertadores sólo se pueden hacer cinco cambios en la lista de buena fe.

San Lorenzo no fue protagonista de la Superliga, quedó rápidamente eliminado en la Copa de la Superliga y sufrió el revés más duro al perder ante Estudiantes de San Luis, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.