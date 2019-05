Triunfos de Central, Sanidad, Pellegrini y San Martín

El juvenil equipo de Central Norte anotó su primer triunfo frente a San Francisco por 2 a 0 en el arranque del torneo Anual. Los goles para la victoria del conjunto azabache los convirtieron Leonel Morinigo, con golpe de cabeza y Franco Mamaní, en contra.

El partido que se disputó en la cancha de Mitre fue bastante peleado y el ganador pudo imponer efectividad para conseguir los tantos que le dieron la victoria final.

Con anotaciones de José Barboza y Ernesto Bejarano, Sanidad derrotó a Deportivo Unión por 2 a 1; Blas Ruz logró el descuento.

Mientras, Atlético Pellegrini con anotaciones de Fabrizio Rojas y Lucas Mendilar consiguió un valioso triunfo sobre Atlético Salta por 2 a 0.

Por su parte, San Martín, en tiempo de descuento y en el final del juego contra Los Cachorros, y a través de Maximiliano Ramos de cabeza, ganó por 1 a 0

En tanto, Atlético Peñarol, el último campeón del certamen local, no pudo contra Atlas y se tuvo que conformar con una igualdad en 2 goles.

Agustín Gallo y Gonzalo Villagra, los tantos del mirasol; Federico Díaz y Bayón Sibaldi fueron los goleadores del equipo denominado el tigre de la Pedrera.

El viernes Camioneros le ganó a Villa Primavera 2 a 1 y el lunes empataron Gimnasia y Tiro y San Antonio 0 a 0.

Posiciones

Equipos J G E P Pts.

Juventud 1 1 0 0 3

C. Norte 1 1 0 0 3

Pellegrini 1 1 0 0 3

Camion. 1 1 0 0 3

Sanidad 1 1 0 0 3

S. Martín 1 1 0 0 3

Gimnasia 1 0 1 0 1

S. Antonio 1 0 1 0 1

Peñarol 1 0 1 0 1

Atlas 1 0 1 0 1

Unión 1 0 0 1 0

Primavera 1 0 0 1 0

Cachorros 1 0 0 1 0

Salta 1 0 0 1 0

S. Francisco 1 0 0 1 0

Mitre 1 0 0 1 0

La que viene (2ª fecha)

Camion. vs. San Antonio; Gimnasia vs. Unión; Sanidad vs. Cachorros; San Martín vs. Pellegrini; Salta vs. Peñarol; Atlas vs. Juventud; Mitre vs. San Francisco; Central Norte vs. Libertad. Libre Primavera.