Marcos Peña: "El que vote por el bolsillo debería votar por Macri, con el kirchnerismo va a estar peor"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló del escenario electoral de cara a octubre y se dirigió a quienes atraviesan una compleja situación económica. "El que quiera votar por el bolsillo debería votar por Macri y Cambiemos, con el kirchnerismo va a estar peor que en la actualidad", lanzó el funcionario.

En diálogo con radio Mitre, Peña aseguró que "en los argentinos va a pesar claramente la voluntad de no volver hacia atrás" y descartó que se produzcan mejoras económicas en caso de una victoria de Cristina Kirchner.

"No hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo reedite las condiciones que tuvo durante sus 12 años en base a quemar todo el stock y reservas del país", afirmó Peña. Y continuó: "Eso es una mentira, si vuelven la situación económica del bolsillo de los argentinos va a ser peor que actualmente".

Por otra parte, el jefe de Gabinete se refirió al acuerdo de 10 puntos entre el gobierno y el peronismo no kirchnerista con el que, según afirmó, se "busca estabilidad económica". "Quiero dejar claro que esto surge de una conversación con dirigentes de la oposición. Es una idea de responsabilidad política", aseguró. Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que la Argentina alcance un equilibrio fiscal y se contemple el pago de la deuda.

