Canelo Álvarez frente a Daniel Jacobs, por otro título en los medianos

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs unificarán esta noche los títulos AMB, CMB y FIB de los medianos, en la pelea central de la cartelera a realizarse en el Arena T-Mobile, de Las Vegas, Nevada.

En el combate coestelar el inglés John Ryder y el australiano Bilal Akkawy se enfrentarán por el título interino supermediano AMB. La cartelera será televisada para Latinoamérica por la señal de cable Space desde las 22 (hora de nuestro país).

Álvarez, campeón de la AMB y del CMB y una de las figuras de la actualidad, es favorito para imponerse y así concretarse la tan esperada tercera pelea con el kazajo Gennady “GGG” Golovkin.

Las dos peleas anteriores (empate y victoria de Canelo) tuvieron fallos polémicos, que para la mayor parte de la prensa especializada favorecieron al mexicano, manejado por el que fue campeón mundial en seis categoría diferentes, Oscar de la Hoya.

Álvarez, quien en diciembre último ganó el título supermediano AMB noqueando en un round al británico Rocky Fielding, baja otra vez a las 160 libras para unificar ante Jacobs, que en octubre último ganó la corona FIB de la categoría superando por puntos, en fallo dividido, a Sergiy Derevyanchenko.

Bajo esas condiciones no es raro pensar que una victoria de Canelo le serviría para seguir cimentando su ya exitosa carrera, pero aún podría dejar con dudas a sus detractores, que lo etiquetan como un “niño bonito” del boxeo.

“Me he cansado de decirlo. La gente que quiera creer, que lo haga y la que no, nunca lo hará. Yo soy un boxeador que pelea por su país, por su gente. Soy un campeón y ante Jacobs voy a demostrar nuevamente que sigo mejorando. Le he ganado a los mejores, ¿qué más podría hacer?”, dijo Canelo.

Álvarez, de 28 años y nacido en Guadalajara, ostenta un palmarés de 50 triunfos (34 nocauts), 2 empates y 1 derrota, ante el mejor pugilista libra por libra de los últimos años, Floyd Mayweather.

Jacobs, de 32 años y nacido en Brooklyn, uno de los cinco barrios de Nueva York, tiene un récord de 35 victorias (29 nocauts) y 0-2, 29 KO). Una de sus derrotas fue ante GGG Golovkin, quien lo venció por decisión unánime en 2017.

El estadounidense tiene otra gran victoria pero fuera del ring, ya que superó un cáncer de médula espinal que le fue detectado en 2011.

“Yo nunca retrocedo. Puedo decir que Canelo es el peleador más fuerte al que he enfrentado pero también puedo decir que yo soy el rival más duro que él ha tenido enfrente. Así que esta es simplemente la pelea del año”, señaló Jacobs.

Álvarez y Jacobs son dos rivales a modo, con pocas palabras de provocación pero buen físico, quijada de hierro y fama de no tener miedo al intercambio.

Así los describe el presidente de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, quien dice que el originario de Brooklyn fue la opción perfecta para el mexicano por sus credenciales.

“Lo veníamos siguiendo hace rato y entendimos que la pelea debía realizarse. Jacobs es un gran peleador y un tremendo ser humano”, apuntó De la Hoya.