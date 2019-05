Alumnos difunden en redes sociales el olvido que sufre el secundario rural de El Timbó

No tienen director ni preceptores. Son maltratados por su condición social. Muchos abandonaron porque no les ayuda a mejorar su calidad de vida.

Se sienten marginados. La desazón es total. Concurren al secundario rural El Timbó N§ 5.209, distante a 7 km de Rosario de Lerma. Dicen que los discriminan por su condición social: "villeros, peoncitos de finca, drogadictos" entre otros epítetos mal intencionados.

Muchos de ellos son de los barrios San Jorge y San Bernardo. Sectores con altos índices de vulnerabilidad social. El resto de los chicos, proviene de las fincas cercanas al paraje El Timbó. Un equipo de El Tribuno logró dialogar con varios de estos estudiantes cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años.

Nahuel dice: "El año pasado todos venían a nuestro secundario a saber por qué la directora le pegó a una profesora. Desde ese entonces, estamos sin directora ni preceptora. Nos echan la culpa a nosotros de todo. Ahora no viene nadie, seguimos olvidados".

Tal como mencionó este alumno, desde fines del año pasado no tienen directora, sin proyectos educativos a la vista, sin preceptores, ni siquiera un teléfono en la dirección. Aquel hecho bochornoso fue denunciado en la Justicia y el Ministerio de Educación de la Provincia sumarió a la directora. Tras su traslado, quien cumple el rol de secretaria de la institución hace las veces de directora, preceptora y hasta de personal de mantenimiento.

Los jovencitos postearon en las redes sociales sus estados de ánimo por la disgregación que sufren: "Cuando llueve nos es imposible llegar al establecimiento, aclarando que tenemos el colectivo para nuestro traslado, pero de todos modos en épocas de lluvia es intransitable el camino, y así un sinfín de inquietudes, estamos en un abandono total, somos jóvenes que de alguna manera quieren terminar sus estudios y que necesitamos el apoyo de los organismos correspondientes".

La indiferencia oficial

Para colmo de males, en los recientes actos patrios del 25 de mayo en Rosario de Lerma no fueron nombrados entre tantas instituciones educativas participantes. Esta desazón, por una o por otra cosa, termina siendo un karma para los jovencitos. "En el evento del día sábado no se nombró al colegio secundario, solamente se nombró a la escuela. ¿En qué terminará nuestro colegio? No tenemos un directora, no se nos reconoce en actos importantes", destaca un alumno.

Cuentan los chicos entre otras cosas que sus compañeros están desertando porque no ven al secundario como una salida para mejorar su calidad de vida, más bien sienten de cerca la discriminación, hasta de los propios profesores que llegan de Salta capital a este paraje.

"A mí me dijeron por qué te cortas el pelo, así te pareces a un villerito, te ves feo, más de lo que sos", contó.

Los jóvenes comenzaron a relatar por lo que pasan desde hace años sólo por concurrir a esta abandonada institución educativa. Casi al borde de la desesperanza y marginados, publican su desdicha en las redes sociales: "Nos tratan de drogadictos, villeros, finqueros, y pobres. Amigo, somos estudiantes al igual que los de todas las otras instituciones, somos iguales, y poseemos los mismos derechos que un estudiante rural".

Necesita ayuda

El Colegio Secundario Rural N´ 5.209 El Timbó fue creado el 14 de abril de 2011 por decreto N´ 1.385. Su modalidad de la institución es la de Humanidades y Ciencias Sociales. Por su ubicación rural tenía como objetivo integrar a los alumnos de estos parajes.

Sin embargo, con el correr del tiempo, los alumnos repitentes o con problemas de estudio en otras instituciones del medio, vinieron a parar a este secundario. Comenzó a tener alrededor de 160 alumnos en su mejor época. Este año no llegan a los cien.

Por la mañana, funciona en el mismo edificio la primaria. Por la tarde, lo hace, como puede, el secundario.