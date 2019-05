Suspendieron las amonestaciones en el colegio Illia

Las amonestaciones que les asentaron a diez alumnas de la escuela de comercio Dr. Arturo Illia que trataron de sacarse una foto con el pañuelo verde en el recreo fueron noticia nacional. Los motivos que impulsaron la sanción quedaron bajo la lupa en diferentes medios, que cuestionaron la medida por "arbitraria" y por ir en contra de los derechos de libre expresión. Luego de la mediatización del caso, las autoridades decidieron suspender la sanción.

Las diez amonestaciones se aplicaron por "realizar actividades no programadas, manifestación en el patio de la institución e incumplimiento del uniforme", según advertía la sanción que ahora quedó en suspenso.

Las amonestaciones

La vicedirectora, María Albornoz, había argumentado sin embargo que el motivo era que las diez alumnas no querían ingresar al aula y que finalmente entraron pasado del horario de recreo. "El recreo era de 10.50 a 11 y ellas entraron a las 11.20", aseguró.

Ese día se presentaba el proyecto para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y hubo manifestaciones o presentaciones artísticas a favor de la iniciativa en distintas ciudades.

En la mañana de ayer se reunieron directivos, padres y la supervisora general del Ministerio de Educación, María Luisa Franco, quien al finalizar el encuentro indicó: "Nos reunimos con los papás por la situación que llevó a las sanciones. Se llegó al acuerdo de realizar algunas cosas. Están en evaluación algunas sanciones de algunas estudiantes. Algunas manifestaron que habían ingresado pero estamos esperando el testimonio de otros docentes porque ellos estaban en evaluación".

Uniforme

Franco hizo hincapié en que no se respetó el uniforme y descartó que la razón del conflicto haya sido el pañuelo verde. "Había estudiantes que vinieron con los pañuelos verdes, no se las sancionó por eso. Eso no está en discusión. Lo que sí, no pueden venir con calzas y en eso consiste la sanción. Desde el año pasado hay estudiantes que vienen con el pañuelo verde o celeste y en ningún momento se las sancionó", aseveró.

Sin embargo, en la foto de las alumnas se observa que solo dos vestían calzas.

"Se encubren entre ellos y es muy fácil darse cuenta", aseguró por su parte Exequiel Tolaba, alumno del establecimiento e integrante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Salta (Cesal).

Durante el encuentro, se mostraron las imágenes de una de las cámaras del establecimiento educativo, aunque los alumnos pusieron en duda el video. "Para demostrar que habían entrado tarde al curso, mostraron tan solo una cámara de seguridad y las chicas están dudando si esas imágenes no fueron modificadas, porque no coinciden para nada las horas que aparecen con la hora en que ellas realmente entraron al curso", indicó el joven.

Durante la mañana de ayer, los alumnos se manifestaron colocando carteles que pedían "respetar" sus derechos.

"Vamos a monitorear las clases de Educación Sexual Integral (ESI) porque ellos quieren trabajar otros temas", agregó Franco.