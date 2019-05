Reclaman cuatro carriles de circulación en ruta nacional 9/34

Vialmani hizo la mejor oferta y ganaría la licitación para la obra que no es de 4 carriles. Se trata solo del cambio de la carpeta de rodamiento entre las dos ciudades del sur.

Desde hace tiempo, vecinos y autoridades vienen reclamando una nueva autopista de cuatro carriles de circulación, sobre la ruta nacional 9/34, en los 35 kilómetros que separan a las localidades de Metán y Rosario de la Frontera.

La semana pasada se realizó en Buenos Aires el acto de apertura de las ofertas presentadas para la licitación pública nacional de la RN9, de bacheo y restitución de carpeta de rodamiento de ese tramo.

Se presentaron para esa convocatoria, que prevé un inicio de obra en el mes de junio próximo y un plazo de ejecución de 6 meses; 5 empresas oferentes: ConorVial SA, Panedile Argentina SA, Ing Medina SA y Construcciones Ingevial SA y Vialmani SA.

Según pudo saberse, Vialmani fue la empresa que hizo la mejor oferta. Sería la ganadora de la licitación y la encargada de realizar las obras en el sur provincial.

Dos carriles deteriorados

Pero los trabajos se van a ejecutar sobre los deteriorados dos carriles de circulación que tiene la transitada arteria en las mencionadas localidades del sur provincial.

"Lo que nosotros venimos gestionando, en forma conjunta con el senador Diego Pérez de Rosario de la Frontera, es que se construya una autovía Rosario de la Frontera- Metán, de cuatro carriles, con separador al medio, para que queden dos carriles de cada lado, dándole continuidad a la obra de la travesía urbana de Metán y sobre la documentación técnica preparada para esa obra en el año 2014, por el distrito V de Vialidad Nacional, Salta", dijo el senador Roberto Gramaglia.

Incluso, el legislador de Metán dijo que lo viene gestionando con sus pares rosarinos desde el 2012.

"Siempre hemos gestionado una autovía, para que en su paso, siga atravesando por la travesía urbana de Metán. En eso nunca hubo otro criterio, ni una voz en contra", aclaró.

"Lo que se va a hacer no es la obra que el sur de Salta viene pidiendo, sino que más se parece a lo que en su momento se denominó obra de reparación de la infraestructura (ORI), que sobre el corredor vial, había quedado a la altura del arroyo San Martín, al sur de Rosario de la Frontera", destacó Gramaglia.

"No obstante son trabajos necesarios porque el estado actual de la carpeta asfáltica no es bueno y necesita de este tipo de reparaciones", concluyó el senador por el departamento de Metán.

Aseguran que el recambio de la carpeta de rodamiento dará más seguridad a los conductores.

El plan Belgrano

"Esta obra de la ruta nacional 9/34 es un viejo anhelo, uno de los proyectos más relevantes que tenemos dentro del plan Belgrano. El otro día se licitó el tramo entre Rosario de la Frontera y Metán. La empresa que tuvo la mejor oferta es Vialmani. Se está terminando la parte técnica de la misma, que fue de $298 millones, sobre una base de $370 millones. Luego hay un acto administrativo que adjudica la licitación", dijo a El Tribuno Roberto Ulloa, coordinador del Plan Belgrano en Salta.

Sobre los trabajos de bacheo y cambio de carpeta que se van a hacer y los cuatro carriles de circulación que vienen exigiendo Rosario de la Frontera y Metán, dijo: "En realidad, es la etapa uno de una autovía a la cual aspiramos todos. El objetivo del Plan Belgrano y de la Dirección Nacional de Vialidad con el Ministerio de Transporte es una autovía que vaya desde Rosario de la Frontera, en el límite con Tucumán, hasta Jujuy. En Jujuy ya se han iniciado las obras y queremos hacer lo mismo en Salta, mientras tanto, lo que se va a hacer ahora es la puesta en valor del actual trazado de la carretera, entre Metán y Rosario de la Frontera".

Dilaciones

Sobre las postergaciones que viene sufriendo esta obra crucial para el sur de Salta, Ulloa explicó: "Falta mucho, ponerle doble mano y hacer toda la autovía en el trayecto que va desde Metán hasta Jujuy".

"Empezamos por esta obra porque el objetivo era que mientras se prepara esa obra, que es de una magnitud muy importante, tengamos mayor seguridad para los que la transitan y para los vecinos de la zona, en la circulación entre las ciudades", señaló Ulloa.

Los camiones se pasan rozando cuando se cruzan en la ruta 9/34.

Cabe destacar que en Metán hubo una fuerte oposición a que se sacara la ruta nacional 9/34 de su actual paso por la ciudad, a la que divide prácticamente en dos.

Se formó una comisión denominada Salvemos a Metán, que tuvo el apoyo de vecinos, comerciantes y autoridades, quienes coincidieron en que la ruta funciona como una especie de industria, ante la falta de trabajo.

“La ruta nacional 9/34 y el ferrocarril Belgrano Cargas son los dos ejes estratégicos de transporte que tiene el Plan Belgrano para Salta. En esta provincia hubo una discusión sobre la traza de la ruta, por dónde debía pasar, si lo debía hacer por las ciudades o no y eso fue demorando la ejecución de las obras, porque cuando no hay un acuerdo técnico no se puede avanzar en las etapas siguientes que son la financiación, la licitación y la construcción. Lamentablemente esas discusiones fueron demorando la obra y de hecho, la empezamos en Jujuy”, remarcó Roberto Ulloa.

La ruta de la muerte

La denominada “ruta de la muerte”, en el sur provincial, se encuentra muy deteriorada. Tiene baches y desniveles en distintos tramos. El peligro se acrecienta cuando llueve, porque se transforma en una “trampa” para los conductores.

El río Las Cañas divide a los departamentos de Metán y Rosario de la Frontera, por donde atraviesa la ruta nacional 9/34, que es el nudo conector entre el sur y el norte del país.

En varias oportunidades, hubo cortes por la crecida del río o porque el agua cruzó la cinta asfáltica en algunos tramos y se produjeron grandes embotellamientos. Cabe destacar, que se ejecutaron obras de defensa y encauzamiento en el río Las Cañas y de desagües en distintos sectores de las banquinas de la arteria nacional, en ambas localidades, para evitar nuevos inconvenientes.

Lo cierto es que la ruta, en el sur provincial, está actualmente deteriorada y los trabajos que se hicieron fueron solamente de fresado sobre el concreto. Esto motivo quejas debido al material de descarte que quedó sobre la cinta asfáltica y que fue esparcido en las banquinas.

La ruta es muy transitada por automóviles, camionetas, autos, camiones, colectivos y motos.

Además de tener solo dos carriles, es lo suficientemente estrecha para que se produzcan accidentes.

Animales sueltos

Otra de las preocupaciones de los transeúntes más asiduos por la ruta nacional 9/34 son los animales sueltos, que ya provocaron varios accidentes fatales.

Debido a ello, la Unidad Regional 3 de la Policía de la Provincia, viene desarrollando operativos intensos, para tratar de erradicarlos de la zona, pero es tan grande el trayecto despoblado y con campos, que los animales salen generalmente de noche y representan un riesgo de vida para los automovilistas que muchas veces no los distinguen a tiempo.