Detalles de los créditos de la Anses

Norma Galarza (Capital). Tengo 68 años, soy jubilada con la mínima y tengo varias deudas por pagar. Estoy viendo la posibilidad de sacar uno de los créditos de Anses. Le agradezco si pudiera comentarme sobre las condiciones.

Buen día Norma! Recientemente se ha lanzado una nueva línea de préstamos de Anses para beneficiarios de la seguridad social. En el caso particular de los jubilados pueden solicitar hasta $200.000 a devolver en un plazo máximo de 60 cuotas mensuales.

Las condiciones son menos exigentes que las que imponen los bancos para sus préstamos personales. En primer lugar en cuanto a la edad, la Anses exige que Ud. no supere los 90 años al momento de cancelar el crédito (a Ud. le falta mucho hasta esa edad). Por otro lado no se piden informes crediticios previos del tipo Veraz, básicamente porque no hay riesgo de morosidad, dado que las cuotas se descuentan automáticamente de su haber mensual.

Las tasas de interés no son bajas, oscilan entre el 51% anual, si elige cancelar en 24 meses, y el 45%, si lo paga en 60. Hablar de una tasa de interés del orden del 50% anual seguramente le hubiera parecido, en otros años, una cifra de usura; sin embargo la tasa de estos créditos Anses es casi con seguridad la más baja del mercado. Lamentablemente hoy Argentina es uno de los países que lidera el ranking mundial de tasa de interés.

Ud. se pregunta: ¿cuánto me pueden prestar? El monto máximo que puede solicitar depende de su jubilación, porque las cuotas no pueden superar el 30% de sus ingresos. Los jubilados de la mínima reciben hoy $10.410 por eso, en ningún caso, la cuota puede superar los $3.123. Es decir que lo máximo que podría solicitar, Norma, son $80.000 si elige el plazo más largo. Tenga en cuenta que después de debitada la cuota, le quedarán casi $7.300 para llegar a fin de mes.

Si una persona pide $20.000: en 24 cuotas pagará $1.309 de cuota; en 36 cuotas $1.014; en 48 cuotas $867 y en 60 cuotas $780.

Si se solicita $40.000: en 24 cuotas abonará $2.618; en 36 serán pagos de $2.028; en 48 cuotas se pagará $1.734 y, finalmente, 60 cuotas $1.559.

Si se piden $60.000: ahí en 24 cuotas se pagará $3.927; en 36 se abonará $3.042; en 48 la gente desembolsará $2.602 y en 60 se pagará $2.339.

Para los $80.000: cada una de las 24 cuotas quedan en $5.235; en 36 ascienden a $4.056; en 48 quedan en $3.469 y en 60 son de $3.118.

La mayor cifra es de $200.000: ahí las 24 cuotas serán cada una de $13.089; en 36 serán de $10.140; si lo estiramos a 48 quedan en $8.672 y en 60, bajarán a $7.796.

A su favor tiene que las cuotas son fijas y en pesos, es decir que con los aumentos futuros, esas cuotas se irán “licuando”. De todas formas, si Ud. me pide un consejo, le diría que trate de no endeudarse o que pida lo menos posible si no hay otra opción, que lamentablemente es lo que está pasando hoy en día con muchísimos jubilados. Para terminar, recuerde Norma que en el caso de los jubilados, el trámite es presencial y con turno.

Edgardo Ramos (Tartagal). Estoy recibiendo el retiro por invalidez desde unos años porque tuve un accidente de trabajo. Ahora recibí una citación de la Comisión Médica. ¿Qué debo hacer?

Estimado Edgardo. El art. 50º de la Ley 24.241 establece que, transcurridos tres años desde que recibió el retiro transitorio por invalidez, se verifica a través de la Comisión Médica si persiste el grado de invalidez. La citación es para una nueva evaluación médica de la cual puede surgir que: 1) se prorroga el beneficio del retiro transitorio por 2 años más si aún puede rehabilitarse, 2) su incapacidad tiene carácter definitivo 3) o finalmente que ya no persisten las condiciones de incapacidad, en cuyo caso dejará de recibir la cobertura.

No es necesario que el día de la citación vaya acompañado por su médico, pero si se aconseja que aporte todos los estudios médicos que puedan ser de utilidad para evaluar su actual estado de salud.

Finalmente la Comisión Médica le enviará el dictamen con los resultados de la evaluación médica. Si Ud. no está de acuerdo con el resultado puede apelar por escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción.