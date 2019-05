Hoy se celebra el Día Mundial de Star Wars: ¿Sabés por qué?, te vas a sorprender

Hoy se celebra el Día de Star Wars 2019. Antes de continuar, una advertencia, te vas a sorprender, pues esta fecha nada tiene que ver con fechas de estreno de las propias películas, nacimiento de George Lucas o asuntos similares. De hecho, no se relaciona en sí mismo con celebraciones y días notables para la saga de La Guerra de las Galaxias.

Es cierto que, desde el estreno en 1977 de la primera entrega de Star Wars, no hay saga galáctica y de ciencia ficción más importante y famosa en todo el mundo. Hoy día, tras ser adquirida la franquicia por Disney, el impulso está siendo todavía más brutal, siendo conocida a nivel casi cósmico.

Aun así, no se celebra el Día de Star Wars 2019 el 4 de mayo por Lucas, Luke Skywalker, Han Solo, los jedis, Darth Vader o Chewbacca. Más bien, hay que agradecérselo a Margaret Thatcher, exprimera ministra del Reino Unido,

y no es broma.



Quienes se disfrazan hoy de soldado imperial, C3PO o algún personaje famoso de la serie de películas, comics y demás de Star Wars, se lo deben al diario británico London Evening News y a Margaret Thatcher.

Star Wars y la política

El evento ocurrió el 4 de mayo de 1979, cuando desde este diario los miembros del Partido Conservador británico felicitaron a Margaret Thatcher por su victoria en las elecciones en el Reino Unido con el siguiente mensaje: ‘May the 4th be with you, Maggie. Congratulations’. Esta frase traducida al castellano significa: ‘Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicidades’. En este caso, usaron la célebre frase de Star Wars: ‘Que la fuerza esté contigo’ o ‘que la fuerza te acompañe’. Sin embargo, hicieron un juego de palabras entre force, fuerza en inglés, y fourth o 4th, cuatro en inglés, fecha en la que Thatcher ganó las elecciones que suenan parecido en su idioma.

Y así fue como, en 2011, el Toronto Underground Cinema celebró un festival de cine ese mismo día, 32 años después, y un gran número de empresas aprovechó el momento para ofertar productos y merchandising de Star Wars en ese mismo evento, dando pie a lo que hoy conocemos como el Día de Star Wars o Star Wars Day.

¿Podías imaginar que este día que festeja el éxito y la fama de La Guerra de las Galaxias tenía un origen similar? Es indudable que suena bastante extraño, pero a la vez curioso y singular. Fuente: Ok Diario