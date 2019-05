Central Norte visita a Talleres en el inicio de un play-off picante

El cuervo visitará hoy, a las 17, a Talleres de Perico, por el partido de ida de las semifinales de la Región Norte.

Uno de los jugadores clave en el equipo de Ezequiel Medrán es Matías Iglesias, quien palpitó lo que será el encuentro frente a los periqueños.

“Venimos trabajando bien, sabemos que en los últimos partidos a Central le tocó ganar, ellos pueden tener esa espina, saldrán a matar, en general siempre todos los equipos pareciera que no juegan con un plus, pero estamos trabajando desde lo nuestro en mejorar día a día y llegar bien el domingo, fijarnos más en nosotros, obviamente sí hay que ver los detalles y trabajar en cómo se puede presentar el partido, pero nos enfocamos primero en nosotros”.

Para Iglesias será fundamental plantarse en el Plinio Zabala y tratar de jugar como lo viene haciendo el equipo a lo largo del campeonato.

“Saldremos a hacer nuestro juego, con la intensidad de siempre, tenemos alguna referencia de algunos jugadores, hay varios salteños. Sabemos que es un equipo duro, como dije antes, nos saldrán a jugar con un plus por ser Central. Estamos muy bien de la cabeza y físicamente, vamos a intentar imponer nuestro juego e intensidad desde el minuto uno”, sostuvo Iglesias, quien además agregó: “En particular quiero ir a ganar, todo el grupo lo quiere, venimos desde el amistoso contra Juventud Antoniana sin perder ningún partido, empatamos muy pocos, vamos con una mentalidad ganadora a cualquier cancha. Espero que podamos volver con un triunfo de Jujuy y si se da un empate no será mal resultado para tratar de definirlo de local”.

Pese a la rivalidad histórica que hay entre el cuervo y el expreso periqueño, el mediocampista remarcó que cualquier rival es importante en esta instancia del certamen.

“La rivalidad está, es un partido con historia, pero nosotros estamos preparados, estamos bien de la cabeza, así nos hubiera tocado Perico, La Viña o cualquier otro rival íbamos a trabajar de la misma manera y a estar preparados para el rival que sea”.

En la serie anterior, frente a Atlético San Pedro, el cuervo empató en la ida 1 a 1, pero en la vuelta goleó a los jujeños por 5 a 0, con una gran producción del equipo y una destacada labor individual de Matías Iglesias, al que solo le faltó el gol para coronar una gran tarde aquella vez en el Martearena.

“Por ahí podría haber pasado así, me faltó el gol pero me tocó ayudar desde lo físico pero ya pasó, ahora queda mirar para adelante, este domingo enfrentamos a Talleres”.

Matías Iglesias también destacó la “unión” que hay dentro del plantel para afrontar lo que se viene.

“Estamos muy bien, el grupo dentro y fuera de la cancha está unido, sólido, eso es fundamental para seguir por este camino, ya que venimos haciendo las cosas bien”.

El cuervo buscará un buen resultado en tierras periqueñas frente a un Talleres motivado por enfrentar a Central Norte y tras su angustiosa clasificación por penales frente a La Viña.

Serán los primeros noventa minutos de ciento ochenta que finalizarán el próximo domingo en el estadio Martearena, pero hoy sin lugar a dudas marcará el camino de ambos equipos en el sueño de lograr el ascenso al Federal A.

Las formaciones:

TALLERES - C. NORTE

M. Llanos - M. Pegini

M. Arroyo - L. Beterette

Serrano - F. Rodríguez

N. Rivero - P. Krupoviesa

M. Miguel - E. Buruchaga

M. Esparza - N. Issa

M. Blanco - O. Young

M. Vilca - M. Iglesias

M. Aguirre - L. Quiroz

M.López - D. Nuñez

D. Zampini - F. Reyes

DT: G. Módica - DT: E. Medrán



Estadio: Plinio Zabala

Árbitro: Nelson Bejas

Hora de inicio: 17