Con la vuelta de Tevez, Boca quiere sellar su pase

Boca Juniors, flamante campeón de la Supercopa Argentina, recibirá esta noche a Godoy Cruz de Mendoza con la premisa de conservar la ventaja de 2 a 1 que logró en el partido de ida e instalarse en los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

El encuentro se jugará a las 20 en la Bombonera, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.

Boca se consagró campeón de la Supercopa en Mendoza el jueves último, tras imponerse sobre Rosario Central en definición por penales, y no tuvo demasiado tiempo para festejar el título, ya que hoy recibirá a Godoy Cruz con la premisa de ratificar la ventaja que logró en Mendoza.

Gustavo Alfaro modificará la formación en relación con la que jugó ante Central, ya que varios jugadores están con molestias físicas y serán preservados para recibir el jueves a Paranaense de Brasil, en el cierre de la fase de grupos de la Libertadores, en un partido importante porque definirá el primer puesto.

Así, el ídolo y referente Carlos Tevez se perfila para ser titular junto a Ramón Ábila.

También estará desde el inicio Pavón, quien cedió terreno tras haberse lesionado y por las muy buenas actuaciones del colombiano Villa.

En el arco estará Esteban Andrada y en defensa Lisandro López, en el medio el colombiano Campuzano y Alfaro le dará rodaje a tres juveniles que prometen: Almendra, Weigandt y Obando.

Entre los que no estarán desde el inicio sobresalen Zárate, Benedetto, Nández, Marcone, Buffarini, Más y Villa.

Godoy Cruz, por su parte, también sufrirá modificaciones, ya que tiene jugadores lesionados y además también tendrá Libertadores el jueves próximo, cuando se jugará la clasificación a los octavos ante la Universidad de Concepción, de Chile.

El DT Lucas Bernardi no contará una vez más con la figura del equipo, García, y tampoco estarán Andrada y Henríquez, titulares ante Boca en la ida, preservados por distintas molestias. En su lugar entrarán Gutiérrez y Bernardello.

El vencedor del cruce entre Boca y Godoy Cruz jugará en cuartos de final ante Vélez o Lanús, que se enfrentarán mañana en Liniers con ventaja para el fortín, que ganó 2 a 1 en la ida.



Probables formaciones

Boca: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López o Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Cristian Pavón, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Agustín Obando; Tevez y Abila. DT: Gustavo Alfaro.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Viera, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Ángel González, Kevin Gutiérrez, Emanuel Bullaude y Hernán Bernardello; Juan Lucero y Valentín Burgoa. DT: Lucas Bernardi.