El ciclón buscará darle vuelta la serie a Argentinos

San Lorenzo intentará dar vuelta la historia frente a Argentinos Juniors para acceder a los cuartos de final de la Copa de la Superliga. El encuentro se jugará en el estadio del ciclón, desde las 15.30, con el arbitraje de Pablo Echaverría y televisado por TNT Sports.

En la ida, jugada en el Diego Maradona de La Paternal, Argentinos venció 1 a 0 con gol de Miguel Torren (su primer gol tras 188 cotejos), por lo tanto ganando o empatando pasará a cuartos.

A San Lorenzo solo le sirve un triunfo, si lo hace 1 a 0 la definición será con remates desde el punto penal y si triunfa por mayor diferencia clasificará.

Las cosas no son sencillas para el equipo de Jorge Almirón, pese a que el pase a los octavos de final de la Libertadores ya está asegurado. Es que no puede darse el lujo de quedar al margen ante Argentinos y perder una chance de llegar a la Libertadores 2020.

El ciclón no juega bien. Todo es sufrido para un equipo que no da respuestas en cuanto a funcionamiento e individualidades, habiendo llegado a esta fase gracias a las manos del arquero Fernando Monetti.

Argentinos vivió una atípica semana. Lejos de entrenar y descansar a la espera de este partido el equipo viajó a Venezuela para jugar el desquite con Estudiantes de Mérida, por la Copa Sudamericana, y finalmente la Conmebol postergó el cotejo por la crisis de aquel país. El plantel viajó, no jugó, vivió con nerviosismo y ansiedad la postergación y regresó al país.

Probables formaciones

San Lorenzo: Fernando MonettI, Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez y Víctor Salazar; Román Martínez, Raúl Loaiza y Rubén Botta; Juan Camilo Salazar, Nicolás Reniero y Nahuel Barrios. DT: Jorge Almirón.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Matías Romero, Miguel Torrén, Jonathan Galván y Elías Gómez; Fausto Vera, Franco Moyano y Alexis Mac Allister; Damián Batallini, Claudio Spinelli y Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Pablo Echavarría - Cancha: San Lorenzo - Hora de inicio: 15.30 - TV: TNT Sports.