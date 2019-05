“Cada día son más las mujeres que se dedican a las ciencias duras”

Constanza Inés Villagrán Asiares es una salteña de 25 años que se recibió de geofísica y se dedicó a estudiar la frecuencia de los rayos.

Segura de su vocación y con planes de seguir formándose, estuvo de visita en el taller “Física al alcance de todos y todas”, del que también fue alumna, para compartir su experiencia.

En su intervención, en el anfiteatro “A” de la Universidad Nacional de Salta, los chicos y chicas del taller le preguntaron de todo: desde la cantidad de materias que rindió hasta lo que significó emigrar de Salta a La Plata para estudiar algo tan complejo como la geofísica.

¿Dónde se estudia geofísica?

Yo estudié en la Universidad de La Plata, y mucho de lo que compartí fue el hecho de salir de Salta, despegarme de todos los afectos y de lo cotidiano para ir a un lugar completamente desconocido. Yo fui a una pensión de estudiante, en donde de alguna manera conformé una especie de familia y hubo contención.

¿Hay muchas mujeres que estudian geofísica?

Somos pocas, pero hay. Cada vez son más las mujeres que se dedican a la ciencias duras.

¿Y de Salta?

Creo que soy la única salteña geofísica. Yo me dediqué a los rayos. Hice mi estudio en la parte central del país, sobre cómo afecta a esa zona.

Busqué una metodología para aplicarla a una serie de tiempo larga. Yo trabajé durante tres años. En ese tiempo busque análisis estadísticos, mapas sobre cómo se distribuían los rayos y cómo era el comportamiento en esa zona. Pero no era la actividad eléctrica en sí, sino cuándo aumentaba.

Por ejemplo: cada dos minutos tomabas cuántos rayos cayeron en una zona. De repente te encontrabas con cinco rayos, en los siguientes dos minutos seis, luego siete y de repente 100. Ahí yo estudiaba, tomada esos datos y podía sacar conclusiones.

¿Cómo se registran los rayos?

Se estudian mediante redes. En mi caso yo trabajé con la World Wide Lightning Location Network (Red Mundial de Localización de Rayos) que es una red global que cada vez que hay un rayo manda una descarga electromagnética en todas las frecuencias. Lo que tiene esta red es que trabaja con muy baja frecuencia. Esas ondas de radios viajan por toda la Tierra a muy baja altura y, con muy poca señal, se puede medir. En Argentina hay cuatro estaciones receptoras de esta onda. Hay en Córdoba, Buenos Aires, Trelew y Río Gallegos.

¿Y les gustó lo que contaste?

A los chicos y chicas les encanta. Son curiosos por naturaleza y más si están en el taller. Me hizo acordar mucho a cuando yo estaba en su lugar. Por eso no me puse en un lugar superior sino que fue una charla entre pares y me preguntaron de todo.

¿Cómo ves el futuro?

Me gustaría seguir investigando y quiero seguir estudiando. Me gustaría hacer un doctorado y creo que es mejor salir afuera del país. Estamos en un momento en que la ciencia está muy golpeada. La idea es siempre trabajar e investigar para el país, pero por ahora no vemos otro futuro que hacerlo para empresas privadas.