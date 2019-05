VIDEO El actor Joaquín Furriel y una desopilante clase de levante en Instagram

Joaquín Furriel fue uno de los invitados al programa "Podemos Hablar" y se adueñó de la escena más graciosa al revelar una fallida estrategia de seducción. El actor de "El Hijo", película que se estrenará esta semana y que protagoniza junto a Martina Gusmán (también estuvo en el programa junto a Jorge Rial, Natalie Weber, Alessandra Rampolla y Christophe Krywonis), no es muy afecto a las redes sociales. Confesó que jamás tuvo ni Facebook ni Twitter, aunque sí usa Instagram desde hace un tiempo. Y en una de sus primeras actividades intentó seducir a una mujer. "Fue hace unos meses, con una chica que me gustaba, amiga de un amigo. Él me dijo: Empezá en las historias a tirarle palmitas y corazoncitos", comenzó Furriel, y dio lugar a una divertida narración que terminó mal.