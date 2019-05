Frigerio: "La convocatoria no tiene que excluir a nadie y Cristina tiene que estar en la mesa"

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, afirmó hoy que la convocatoria a la búsqueda de consensos básicos "no tiene que excluir a nadie" y reiteró la intención del Gobierno de incluir en ese llamado a la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, a quien, según adelantó, "probablemente" esta semana se le cursará la invitación.

"La convocatoria a la búsqueda de consensos no tiene que excluir a nadie y Cristina Fernández de Kirchner tiene que estar en la mesa", dijo el funcionario nacional esta mañana en una entrevista con radio La Red.

El titular de la cartera política adelantó que "probablemente esta semana la ex presidenta sea convocada", y agregó que la invitación podrá cursarse "a título personal" o "a través de uno de los miembros de su espacio político".

Frigerio dejó claro que lo que se busca con este acuerdo impulsado por la Casa Rosada "no es un contrato de adhesión, sino un consenso de acuerdos mínimos" y también dejar fuera de la discusión electoral "algunos temas".

En ese sentido, el ministro remarcó que es importante que "estén todos sentados" en la mesa de diálogo y confirmó que ese proceso se pondrá en marcha "esta semana, en los próximos días".

Frigerio consideró también que "las cosas tienen su período de maduración" y que en la actualidad "hay muchas señales" que muestran la madurez necesaria como para poder alcanzar acuerdos básicos.

Para el funcionario, lo mismo sucedió con el Presupuesto Nacional votado el año pasado en el Congreso, cuando después de mucho tiempo, se pudo "alcanzar un Presupuesto equilibrado, donde lo que entra en el Estado alcanza para los gastos", y consideró que hoy "hablar de equilibrio fiscal ya no es políticamente incorrecto como en el pasado".

"Después de una larga negociación, pudimos hacer un presupuesto equilibrado. Con los acuerdos básicos puede pasar lo mismo", expuso.

Según el ministro, se trata de definir "con qué cosas no se joroban, como dice el ex presidente español Felipe González".

Por otro lado, pidió no evaluar las reacciones recibidas hasta ahora en términos de "por sí o por no" al acuerdo, considerando que el texto "todavía no fue motivo de diálogo" con buena parte de la oposición.

Además, Frigerio dijo que la ampliación de la base de sustentación de Cambiemos "es un tema que se viene planteando desde hace mucho tiempo", pero aclaró que es algo que habrá que discutir "en el seno de la Mesa Nacional de Cambiemos".

Finalmente, elogió a Martín Lousteau: "Es un político muy valioso para el país y el Presidente también lo considera así".

Remarcó en ese sentido que tienen "muchísimas coincidencias" y consideró que es necesario hacer "todos los esfuerzos para que se sienta parte" del mismo espacio.