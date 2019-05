Para El Tribuno BB no hay más opción que ganar

Después de las dos derrotas en Tucumán, El Tribuno BB jugará esta noche por primera vez en la serie de cuartos de final de la conferencia Norte en su casa frente a Talleres de Tafí Viejo. Abajo en la llave, 2 a 0, los conducidos por Ricardo De Cecco irán por el triunfo que los mantenga vivos en los play-offs del Torneo Federal de Básquetbol.

El partido de jugará en el complejo Nicolás Vitale desde las 22 y la entrada general estará valuada en $100.

Al verdolaga no le queda otra que ganar esta noche para llevar la serie a un cuarto partido, que también se disputará en el Vitale el próximo jueves. Además necesitará ganar el quinto juego para asegurarse un lugar en las semifinales.

El Tribuno BB sufrió ausencias en los dos partidos jugados en la vecina provincia; en el primero no pudo contar con Facundo Arias Binda y Sebastián Acosta y en el segundo no jugo Germán Farah. Esta noche Ricardo de Cecco pondrá lo mejor que tiene para intentar dar vuelta la serie.

Ahora la historia se trasladará a esta capital donde El Tribuno BB tendrá la chance de obtener el primer triunfo de los play-offs de cuartos de final. Hasta aquí el equipo tucumano, dirigido por Mario Vildoza, se mostró superior frente al verdolaga pero la llave está abierta.

El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Central Entrerriano de Gualeguaychú (2) y Regatas de Concepción del Uruguay (0).