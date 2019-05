Juventud Unida hizo la diferencia en el Valle de Lerma

Juventud Unida de Rosario de Lerma volvió a lucir su contundencia y abrochó su segundo triunfo consecutivo al vencer a Social Boroquímica por 3 a 1, por lo cual quedó como único líder de la zona Norte, disputada la segunda fecha del torneo que organiza la Liga del Valle de Lerma.

Por el mismo grupo, Olimpia Oriental logró acomodarse en las posiciones al superar a Unión Huaytiquina de Campo Quijano por 2 a 1, mientras que Massalín y Celasco alcanzó sus primero tres puntos al derrotar a Atlético Cerrillos por 2 a 1.

En la zona Sur, La Merced y San Agustín no se dan tregua, ganaron sus respectivos encuentros y continúan compartiendo el primer puesto.

La Merced no tuvo ningún problema de deshacerse de San Bernardo de Coronel Moldes y lo goleó por 4 a 1, hundiéndolo en el fondo de la tabla.

San Agustín, el otro dueño de las posiciones, sacó adelante un complicado pleito con Atlético Chicoana y se quedó con la victoria por 1 a 0.

Por último, Sportivo El Carril se recuperó del traspié que sufrió en la primera fecha y se adjudicó una importante victoria al derrotar a Atlético Nobleza por 1 a 0, que todavía no pudo sumar puntos en el torneo vallisto.

Las posiciones:

Zona Norte

Equipos PJ G E P Pts.

Juventud 2 2 0 0 6

Olimpia 2 1 1 0 4

Huaytiquina 2 1 0 1 3

Massalín 2 1 0 1 3

Cerrillos 2 0 1 1 1

Boroquímica 2 0 0 2 0

Zona Sur

Equipos PJ G E P Pts.

La Merced 2 2 0 0 6

San Agustín 2 2 0 0 6

El Carril 2 1 0 1 3

Chicoana 2 1 0 1 3

Nobleza 2 0 0 2 0

S. Bernardo 2 0 0 2 0