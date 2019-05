El centro de emisión de licencias,un acierto

Las oficinas fueron instaladas en un espacio recuperado por el municipio, ubicado sobre el acceso sur, muy cerca de la estación ferroviaria. Este nuevo servicio que puso a disposición de la comunidad el municipio es un anhelo gestado hace varios años, pero que solo pudo ser posible cuando contó con el espacio físico adecuado.

Las oficinas donde comenzó a funcionar el Centro de Emisión fueron construidas sobre una estructura que funcionaba como una parada de remís. Esta parada contaba con baños y un lugar para la espera, con una entrada y una salida de vehículos. A pesar de la comodidad que brindaba el lugar, nunca fue utilizado por los remiseros, quienes preferían detenerse frente a la misma.

"Realmente este lugar estaba desaprovechado. Por esa razón nosotros invertimos para transformarlo en un espacio apropiado para que se traslade la Dirección de Tránsito y se pueda habilitar esta oficina para la emisión de los nuevos carnés a nivel nacional. Creo que era una cuenta pendiente ya que tanto Campo Santo como Gral. Güemes lo tienen y faltábamos nosotros. Aquí los que soliciten el carné van a poder hacer todos los trámites, desde los cursos obligatorios de capacitación, pruebas de manejo y un médico que realizará el examen clínico", informó el intendente Raúl Martínez.

El acto de inauguración contó con la presencia del director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Diego Figallo. "Estas oficinas que inauguramos representan un gran avance para el municipio. De ahora en adelante todos los habitantes de El Bordo van a poder obtener su licencia nacional de conducir. Esto también es un gran avance en seguridad vial porque los solicitantes van a tener que rendir un examen escrito, una prueba de manejo y un examen médico", expresó Figallo.

Baja siniestralidad

En todo el país la siniestralidad vial es un problema endémico; a diario se registran muchas víctimas fatales, pero El Bordo es una excepción a esos índices. "Debo destacar que El Bordo tiene un presente distinto, pareciera que aquí no exista esta problemática. Antes de salir para este pueblo estuvimos revisando la información en el observatorio provincial y encontramos que este no es un pueblo o una región con un alto índice de siniestralidad; no se produjeron víctimas fatales en los últimos años. Es algo para celebrar pero no podemos descuidarnos, por esa razón me alegra que el intendente haya tomado con seriedad este problema. Vemos que hay mucho movimiento vehicular, muchas motocicletas circulando conducidas por chicos jóvenes que tal vez no cuenten con la conducta vial necesaria, para compartir una calle o ruta junto a otros automovilistas, ciclista o peatones. Poder corregir esa situación es importante y este es un buen comienzo", expresó Figallo.