Mateo: “Fui parte del descenso y me costará mucho olvidarme de esto”

¿Todavía la herida del descenso sigue abierta?

Pasó casi un mes del descenso. Hoy en frío sigo pensando en lo que pasó, algo que ninguno de nosotros deseaba y que terminó así. Todavía duele y mucho, queda la bronca, no será fácil de olvidar para los que vivimos ese proceso. Pasó el tiempo y sigo pensando en todo lo que pasó. Fui parte del descenso y me costará mucho olvidarlo. Pienso todo el tiempo en lo lindo que hubiese sido si al menos nos hubiésemos salvado.

Ustedes, los más chicos, tuvieron que poner la cara en el momento más duro y de alguna manera crecer de golpe...

Fue una manera de madurar rápido y jugar una permanencia que nadie deseaba. Los chicos del club tratamos de dar todo al máximo, pero no alcanzó. Lo que pasó nos hizo aprender a jugar de otra forma, nunca nos había tocado tener que jugar con tanta presión. En la primera local jugábamos a ganar, pero también a divertirnos. Esto, más allá del golpe, nos servirá mucho a cada uno de nosotros para nuestras carreras. Después del descenso, cuando nos tocó jugar con Defensa y Justicia nos dijimos ‘qué distinto es jugar este partido’.

¿Al ser hincha y haber crecido en el club se sufre más?

Me tocó el honor de defender esta camiseta, cumplir el sueño de jugar en la primera, pero por el descenso no disfrutamos esta etapa como nos hubiese gustado. AS la vez agradezco haber estado en esta situación del club y al menos haberlo intentado desde adentro. Si hubiese estado en la local lo hubiese sufrido mucho más por no poder hacer nada. Sé que voy a vivir con esto, le pongo el pecho, pero sé que algún día voy a tener una linda revancha con la camiseta de Gimnasia.

¿En Salta las oportunidades a los chicos llegan por convicción o sentís que los incluyen porque no les queda otra?

Tuve muchos amigos en el club que tenían grandes condiciones, pero que nunca se les dio una chance o se les daba poco. Hoy creo que a mí y a otros compañeros nos tocó jugar por la situación económica del club, porque el presupuesto era más bajo. Pero hacía falta que ocurra algo así para que nos den la chance. Más allá del fracaso de la temporada, se vio que podemos jugar, que estamos preparados, que no es tanta la diferencia de la local con el plantel superior.

El hincha entiende eso y se los reconoce y de alguna manera los “salva” de los cuestionamientos...

Sentimos que a los chicos del club se los quiere más, se los aguanta, se les tiene más paciencia, esos hinchas sufren y se ven reflejados en nosotros. De chicos aprendimos a querer al club como ellos, a los chicos se les tiene más paciencia que a los de afuera y supieron reconocer la rebeldía y las ganas que le ponían (Álvaro) Cazula o Juampy (Pereyra).

¿En qué se falló?

Los primeros responsables siempre seremos los jugadores, los que tenemos que hacer el gol, pero es un combo de cosas. Pienso en que a Sarmiento de Chaco acá le ganamos bien, pero ellos pelearon el ascenso en una final y nosotros descendimos. Sentí que no nos superaron, eso es lo que más duele y que solo teníamos que sacar un punto de 12 para salvarnos y no lo hicimos. Pero hay que ser hombre, aguantarse lo que pasó, llevarlo con uno y aprender de esa mala experiencia. Ahora va a ser difícil volver a subir, pero creo en Gimnasia, hay buen material en la local, hay jugadores para armarse de nuevo. Hay que ponerle ganas y organizarse para volver. Conozco mucho a los chicos, el semillero es bueno, atrás de nosotros hay más valores.

¿Qué será de tu futuro?

El partido con Defensa y Justicia me hizo sentir que puedo bancarme el ritmo de otra categoría. Siento que tengo que enfocarme en mi carrera, salir adelante, mi sueño es vivir del fútbol. Me va a doler dejar Gimnasia, pero siento que es ahora el momento de pegar el salto. Sé que será difícil, que a muchos les cuesta. Tengo condiciones, pero a eso tengo que acompañarlo de las mejores decisiones, de la cabeza y la suerte. Aún no tengo ofertas concretas.

