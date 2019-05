Dura critica de los medios españoles tras eliminación de Barcelona

La eliminación del Barcelona frente el Liverpool inglés, tras ser goleado en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones de Europa, provocó este martes una dura reacción en la prensa especializada de España, sobre todo porque en la ida el conjunto blaugrana se había impuesto 3 a 0.

En su versión on line, el Diario Sport, que es editado en Barcelona, tituló “Una vergüenza, el mayor ridículo que pasará a la historia”, mostrando una gran foto de Lionel Messi tapándose su rostro, una imagen similar a la de los últimos tiempos con la camiseta del seleccionado argentino.

“Hoy el corazón de los culé de todo el mundo llora de rabia e impotencia, el corazón de los barcelonistas está destrozado”, “No hay otro adjetivo para calificar el mayor fracaso de la historia del Barsa”, “El espantoso ridículo cosechado por el equipo de Ernesto Valverde no tiene precedentes”, “Hay muchos culpables de este tremendo fracaso, demasiados, un KO que sella un antes y un después para este equipo”, fueron algunos de los ásperos encabezamientos del medio catalán.

Por su parte el Diario Marca, con sede en Madrid, señala que “Se mire por donde se mire, un fracaso histórico de Messi y el Barsa, que se pegan el gran golpe en Liverpool”, y de fondo la imagen de los futbolistas británicos festejando la clasificación.

“Una de las noches más bochornosas de su historia, la profecía de Messi no se cumplió y la bonita Copa deberá esperar”, sentenció el periódico deportivo más leído en la península ibérica.

En tanto el diario tabloide As, de distribución matinal, rotula “Tragedia del Barsa en Anfield”, en referencia al estadio donde se consumó la goleada inglesa.

“Hecatombe culé, un Liverpool heroico remontó el 0-3 de la ida y pasó por encima de un Barsa que se quedó fuera de la final”, “Coutinho, el abanderado del desastre, adiós y hasta nunca”, es la critica al extremo izquierdo brasileño, y respecto de Messi señala: “Su rostro desencajado y con los ojos humedecidos al final del partido, no podía ser más expresivo”.

Por último, Mundo Deportivo, matutino editado en Barcelona, afirma “Nueva debacle europea del Barsa y adiós a la Champions”, “Un naufragio peor que el de Roma (el año pasado fue eliminado en instancias de cuartos por 3 a 0), es la segunda vez en dos años”, “El Liverpool atropella al Barsa porque la intensidad y el físico de los ingleses se impuso desde el minuto uno”.