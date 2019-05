La millonaria demanda de Rocío Oliva contra Diego Maradona por sus seis años de relación

Rocío Oliva presentó una demanda en el Juzgado de Familia N° 2 de San Miguel contra Diego Maradona, a quien le reclama un resarcimiento económico por los seis años que estuvieron en pareja.

Según el documento que mostró el periodista Carlos Monti, la carátula de la causa es "acción compensación económica". "Le pediría la mitad de lo que Diego ganó en Dubai", detalló el periodista sobre el reclamo de la joven periodista que compartió los últimos seis años con Maradona.

A pesar de que después de la separación -en diciembre de 2018- Rocío había dicho que no tenía intenciones de pedirle dinero para su manutención a su ex, en las últimas horas se habría arrepentido y presentó la demanda.

Monti también informó que tras su separación, Maradona le dejó una casa a nombre de Oliva en el exclusivo country Los Berros de Bella Vista. Dicho inmueble es el que ocupaba la pareja durante sus estadías en Buenos Aires.

Sin embargo, la joven futbolista que ahora se destaca como comentarista radial de los partidos de River Plate, del cual es hincha fanática, en lugar de la compensación mensual, quiere que Diego le compre un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "De esa manera, ella se iría a vivir ahí y alquilaría la casa de Los Berros", indicó el periodista sobre el ingreso extra que tendría Rocío, en caso de que el juez falle a su favor.

Según indica el documento presentado en el Juzgado de Familia N° 2 de San Miguel, Maradona se debería presentar con sus abogados el próximo 28 de junio, aunque aún no han logrado notificarlo, ya que el ex futbolista está viviendo en México y no tiene domicilio en la Argentina.

"Además, Diego no tiene pensado venir a Buenos Aires porque se va a operar del hombro en México", agregó el periodista por la pantalla del Canal América TV.

En febrero de este año, el abogado Fernando Burlando había asegurado que representaría a Rocío Oliva en la demanda que no tuvo lugar hasta recién. "Ella aspira a mantener su estatus social y económico que tenía con Diego. Le pueden corresponder alimentos por todo este tiempo y Diego tendría que mantener el mismo estatus social y económico de Rocío durante el tiempo que fije la Justicia, que puede ser hasta cinco años por una unión convivencial de estas características. Es la última reforma del Código Civil, es algo muy nuevo", indicó el abogado en su momento.