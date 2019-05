Morena Rial denunció a "La Faraona" por decir que su hijo es "el Mirko del conurbano"

A pesar de su reciente maternidad, Morena Rial sigue demostrando que no planea alejarse de las polémicas. Menos cuando se involucra a su hijo Francesco Benicio Ambrosioni.

Es por eso que, a través de sus redes sociales, contó que denunció al humorista Martín Cirio, conocido popularmente como ‘La Faraona’. “Ayer finalmente junto a mi abogado denuncié penalmente a Martín Cirio, no voy a dejar pasar que una persona tan cínica y asquerosa ataque a mi hijo“, escribió More.

Y agregó: “Esto va para todos que se animen a hablar idioteces de él las van a pagar. Un beso y nos vemos en la Justicia“, cerró. La denuncia es por una serie de historias que subió “La Faraona” en las que se refiere a su hijo Francesco como “niño monstruo” y “el Mirko del conurbano”.

Poco despúes, Cirio se refirió a la denuncia en sus historias de Instagram, y la relacionó con una posible falta de dinero de la hija de Jorge Rial. “Se juntó con este abogado y dijo ‘vamos a denunciar a Martín a ver si le sacamos dos pesos'”, aseguró.

Un poco más serio, agregó: “Todos los que me siguen conocen mi humor, saben que yo me río de todo, me río de mi mismo (…) pero sean más inteligentes y cuando me claven una demanda por injurias no me injurien, porque sino también les puedo hacer yo lo mismo”. Luego de este video, mostró algunas capturas de textos escritos por Morena en los que él también recibe agravios.

Además, contó que su teléfono no para de sonar luego de conocerse la noticia, y que al ser consultado por una revista sobre qué le diría a More, su respuesta fue “Nos vemos en Tribunales”. Y agregó: “Siempre quise decir ‘Nos vemos en Tribunales'”.