El chileno Díaz y Sigali, dudas en Racing ante Tigre

El mediocampista chileno de Racing Club Marcelo Díaz se entrenó este miércoles por la mañana de manera diferenciada por una molestia en la pierna derecha y está en duda para el partido del próximo sábado ante Tigre, por la ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

Díaz, de 32 años, realizó tareas en el gimnasio del club debido a una sobrecarga en el sóleo derecho y si no llega en condiciones físicas al primer cruce ante el matador de Victoria, su lugar podría ser ocupado por Nery Dominguez o Julián López.

La duda radica en que el defensor Leonardo Sigali sufrió una contractura en el sóleo izquierdo en el choque de vuelta ante el pincha, por los octavos de final del torneo, y podría ser baja ante Tigre.

En caso que Sigali no se recupere para el sábado, el técnico Eduardo Coudet podría utilizar a Nery Dominguez en la zaga central (lo hizo ante Estudiantes) junto a Lucas Orban o Alejandro Donatti, quien dejó atrás una distensión en el bíceps femoral izquierdo.

De darse así, López, de 19 años, pasaría a ocupar la zona media del campo de juego en lugar del chileno Díaz.

El bicampeón de América con Chile en 2015 y 2016 habló sobre su dolencia y aseguró que su intención es “quemar todos los cartuchos” para estar el sábado en el primer partido ante el equipo del técnico Néstor Gorosito.

“Vamos a ir paso a paso con la molestia. Me sobrecargué el sóleo (derecho), pero vamos a quemar todos los cartuchos para estar contra Tigre”, aseveró el futbolista trasandino.

“La liga argentina es muy competitiva y es una de las mejores. Cualquiera te puede ’robar la cartera’”, agregó, en otro orden, sobre el campeonato argentino en diálogo con TyC Sports.

Por último, Díaz hizo una autocrítica por los rendimientos de su equipo en los empates ante Estudiantes de La Plata (1 a 1 y 0 a 0) por la segunda fase de la Copa de la Superliga.

“Tras los festejos y con algunos días libres, es normal que el equipo se relaje después de haber ganado el campeonato”, cerró Díaz.

Respecto de la práctica matutina, llevada a cabo en el predio Tita Mattiussi, la noticia más destacada fue que el defensor Alejandro Donatti se entrenó a la par del resto de sus compañeros tras la lesión sufrida en el primer choque ante el ’Pincha’.

A pesar de haberse recuperado, Coudet lo preservaría frente a Tigre para que no se resienta del dolor que lo marginó del partido revancha frente a Estudiantes.

El delantero Andrés Ríos, quien se recuperó de una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral izquierdo, se entrenó con normalidad.