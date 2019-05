Precios Esenciales: a 10 días, es muy dispar el abastecimiento en los supermercados

De los 64 artículos de Precios Esenciales, en un supermercado solo había el 50%. En otro faltaban varios productos para completar el listado. A diez días de la implementación del plan nacional que congela el valor alimentos y bebidas por seis meses, el abastecimiento en la capital salteña es muy dispar.

Faltan productos de gran demanda, como la leche, que despierta quejas de los consumidores. Los comercios, cuando no cuentan con una determinada mercadería la reemplazan por otra marca con un precio similar.

En un súper perteneciente a una cadena -ubicado en la peatonal Florida- se ofrecen alrededor de 35 productos esenciales. No había tres marcas de galletitas de agua, una de mate cocido, dos de mermeladas, una de leche larga vida, tanto entera como descremada, una marca de arroz y una de fideos que incluye tanto al spaghetti como al tirabuzón.

Algunos clientes reclamaron que en la entrada se entregaba una revista con los precios esenciales pero que ya se agotaron.

Stella Maris Zambrano, vecina de la zona céntrica, relató que fue al súper exclusivamente en busca de la leche UAT Apóstoles. "En la tele vi la noticia de los Precios Esenciales y que la leche estaba incluida. Decían que las empresas ya habían puesto todos los productos, pero en la góndola no hay leche, solamente está el cartel", cuestionó.

"En el súper chino de cerca de mi casa la consigo a 48 pesos, es decir, 50 centavos menos que acá, entonces no entiendo el beneficio. No es como ellos dicen. Aparte, el espacio para las leches en la góndola es mínimo, apenas entran 20 cajas y en los fardos que están abajo para reponer no hay nada de leche Apóstoles".

En un supermercado de otra cadena, situado sobre la calle Ituzaingó, se observó un mejor abastecimiento, a diferencia de los demás. Lo que ocurre es que el local opta por sustituir las marcas faltantes por otras. En las góndolas hay carteles indicadores que informan que: "El producto esencial está garantizado. En ausencia del mismo te ofrecemos un reemplazo al mismo precio". Además hay otros carteles que indican: "Junto con los proveedores nos esforzamos en garantizar la disponibilidad de los productos esenciales. Asimismo, si el stock no fuera suficiente lo reemplazamos por otro de similares características al mismo precio. Avisanos por Whatsapp" y se adjunta un número.

De esta forma se ofrecen alternativas en los casos del aceite, el puré de tomate, jardinera de verduras, fideos, polenta, yerba, cacao, leche, galletitas saladas y mermeladas.

Malva, otra consumidora, manifestó su malestar por la falta del producto que necesitaba. “Vine a buscar las galletas de 24 y 26 pesos y la góndola está vacía de los dos lados. Es mentira lo que dicen en la tele. Acabo de comprar una harina ‘esencial’ a 40 pesos que no la conoce nadie. No sé como me quedará lo que quiero cocinar”, manifestó.

“Nosotros somos un matrimonio de jubilados y necesitamos tomar leche todos los días, y las de buena marca están carísimas y parecen agua. Para peor nos recortan cada vez más el bolsón de la obra social. Antes nos entreteníamos tomando mate, pero ahora ni la yerba nos dan”, agregó.

En el caso de la leche entera Apóstoles ($48,15) en el comercio hay faltantes pero se ofrece una alternativa, aunque descremada. La caja de litro de Tres Niñas por el mismo precio.

Y sugirió: “Tienen que hacer góndolas en la parte de adelante con todos los precios del Gobierno. Dicen que son como 60 los productos y que llegarán a ser cientos, pero aquí no hay ni 40. Encima te mandan a cualquier góndola y no encontrás. Los carteles dicen que van a reponer, pero yo me canso de buscar y no encuentro lo que quiero. La plata ya no me alcanza para nada y si pago con tarjeta me ponen un porcentaje que después es impagable”.

En otro supermercado de la zona sur, sobre la avenida Ex Combatientes, se pudo visualizar un correcto abastecimiento. Incluso se sustituyen algunos productos por marcas de primera línea. Este es el caso de la leche. Se ofrece la caja de Ilolay entera, de litro, por el precio esencial: $48,15. Lo mismo ocurre con las marca de arroz: el paquete de Parboil Primor de un kilo es reemplazado por el Lucchetti a precio esencial: $48,10, en tanto, el paquete de Los Apóstoles es sustituido por la marca Dos Hermanos, también a precio esencial: $49,11.

También se ofrecen los fideos codito Lucchetti y tirabuzones Terrabusi por 500 g con el precio esencial: $22,77.

Los clientes destacaron que los carteles señalizadores son de tamaño grande y que en la entrada se exhibe uno con la lista oficial de productos.

Con relación a los lácteos, el stock de yogures Ilolay de frutilla y durazno, cuyos precios rondan entre los 36 y 67 pesos, según el tamaño, y los postres Sancor Sublime de dulce de leche o chocolate, de pack por 100 g ($41,71) es amplio.

Un dato que llama la atención y a favor de los consumidores es que algunos productos en los comercios tienen un precio menor que el de la lista oficial de productos esenciales, como la leche UAT Apostóles por un litro.

Según la lista el precio de la misma es de $48,15, pero en un supermercado de la peatonal cuesta $47,48, aunque no hay stock actualmente.

En otro súper de la calle Ituzaingó un paquete de galletitas Hogareñas por 167 g tiene un valor de $31,90, más barato que el precio de la lista que indica $33,02.

Esta diferencia era más notoria la semana anterior, cuando otros productos como aceites, lácteos, el arroz, los fideos, la harina, la mermelada, las galletas y la yerba, en general, en los súper tenían un precio menor que el de la lista oficial.

El programa Precios Esenciales fue anunciado el miércoles 20 de abril pasado por el Gobierno nacional. Congela por seis meses el precio de los productos de la canasta alimentaria. Son 64 los que figuran en la lista oficial, incluidos en las categorías: almacén, bebidas con y sin alcohol, galletitas y lácteos.

En principio, el presidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), Daniel Funes de Rioja, había confirmado que la nueva iniciativa es complementaria con el sistema de Precios Cuidados vigente. También se había puntualizado que los productos esenciales debían estar expuestos para los consumidores a partir del lunes 22 de abril. Sin embargo, luego se argumentaron problemas de logística para llegar a los puntos de venta, por lo que se estableció un plazo hasta el lunes 29 para que los productos estén señalizados.

Precios Cuidados

La Secretaría de Comercio Interior anunció ayer la renovación del programa antecesor de Precios Esenciales, que también está vigente. Se trata de Precios Cuidados, que incluye un surtido total de 543 productos en supermercados. Se aprobó un aumento promedio de 4,91% respecto a los vigentes desde enero pasado.

Los Precios Esenciales

Faltantes

En un súper de una peatonal había faltantes de la leche Los Apóstoles, lo que despertó las quejas de clientes. Reclamaron que: “El espacio para las leches en la góndola es mínimo, apenas entran 20 cajas y en los fardos que están abajo para reponer no hay más”.

La caja de un litro cuesta $47,48, tanto entera como descremada. Tampoco habían tres marcas de galletitas saladas cuyos precios rondan entre 11 y 26 pesos. También faltaban el mate cocido ($48), la mermelada de ciruela ($69,55), la de damasco (52,97), una marca de arroz y otra de fideos, entre otros productos.

Sustituciones

Otro supermercado sobre la calle Ituzaingó, ante la falta de stock de productos esenciales que figuran en la lista oficial, ofrece otras marcas. En las góndolas hay carteles indicadores que informan: “El producto esencial está garantizado. En ausencia del mismo te ofrecemos un reemplazo a igual precio”. De esta manera el aceite de girasol Cada Día por 900 cc, que cuesta $59,10, se sustituye por el Cocinero, a $59,06. Los fideos mostacholes Regio de 500 g, que tienen un precio de $22,77 son reemplazados por los Favorita. Esto rige también para la yerba y la leche.

Por mejores marcas

En un súper de zona sur también se sustituyen los esenciales faltantes por otras marcas, incluso de mejor calidad. Esto aplica en el caso de la leche. Se ofrece la caja de leche entera Ilolay a 48,15; el arroz Lucchetti por un kilo a $48,10 y el fideo codito por medio kilo de la misma marca, a $22,27.

Los fideos tirabuzones Terrabusi tienen idéntico valor. Con relación a los lácteos, el stock de yogures Ilolay de frutilla y durazno cuyos precios rondan entre los 36 y 67 pesos, según el tamaño, y los postres Sancor Sublime de dulce de leche o chocolate, de pack por 100 g ($41,71) es amplio.