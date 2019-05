Solo 2215 tarjetas se validaron para el saldo de emergencia

Apenas 2.215 tarjetas azules de Saeta fueron nominadas, por lo que ahora pueden seguir usando sin problemas el saldo negativo. El número es irrisorio, más teniendo en cuenta que en la calle hay aproximadamente 850 mil tarjetas, de las cuales 550 mil corresponden a las tarjetas azules y el resto pertenece a las que tienen el beneficio de la gratuidad y corresponden a los alumnos de la primaria, la secundaria, los universitarios y los jubilados.

Hay que tener en cuenta que una persona puede tener más de una tarjeta azul en su poder; sin embargo, desde Saeta aclararon que un usuario tan solo puede nominar una sola tarjeta para que tenga el beneficio del saldo negativo.

Desde mediados de junio del año pasado, Saeta puso en funcionamiento el saldo negativo en el transporte público de Salta capital y el área metropolitana. En aquel entonces, los que querían obtener el beneficio, que era de 10 pesos, debían llenar un formulario en las oficinas de la empresa.

Las críticas que despertó la aplicación de este sistema hizo que Saeta autorice desde el 1 de marzo pasado extender el saldo de emergencia a todos los usuarios del transporte público. Entonces, se permitió a todas las personas con tarjeta azul viajar en colectivo aún cuando no tenían crédito.

En aquel entonces, ese saldo extra funcionaba de manera automática para todos los usuarios de Saeta. Sin embargo, a partir del 1 de mayo, este saldo negativo solo está vigente en aquellas tarjetas azules que hayan sido registradas.

Desde que se puso en vigencia este servicio, 2.215 usuarios de transporte hicieron el trámite para nominar sus tarjetas azules. "El saldo de emergencia solo es para las tarjetas que están nominadas a partir del 30 de abril, pero eso no significa que no se puedan seguir nominando, se sigue haciendo ese trámite y no tiene fecha tope. A medida que una tarjeta es nominada, pasa a contar con el saldo de emergencia", contaron desde Saeta.

Las personas que registraron su tarjeta azul cuentan con una carga de emergencia de $40. Si ese monto es utilizado se descontará automáticamente en la próxima recarga que el usuario realice. A partir de esa nueva carga, el saldo negativo nuevamente vuelve a estar vigente. No hay límites en la cantidad de uso de ese beneficio.

Saeta aclaró que las personas que quieran acceder al crédito extra, además de nominar la tarjeta azul no tiene que tener otro beneficio.

Quienes no hayan concretado el trámite hasta el 30 de abril podrán realizarlo ahora en los Centros de Atención a Usuarios (CAU) de Saeta. La gestión del saldo de emergencia podrá realizarse en las distintas sedes de Saeta Pellegrini 897, las del Anexo en Pellegrini 824 y las del Paseo Salta, de lunes a viernes de 9 a 17.

También podrán dirigirse a los CAU del Centro Cívico Grand Bourg y del Centro Cívico Municipal, de lunes a viernes, de 8 a 15. Los fines de semana y feriados, los usuarios también podrán realizar su nominación de 10 a 18 en el Centro de Atención al Usuario de Paseo Salta, ubicado en el local 2020, primer piso.