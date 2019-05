Para el Gobierno el objetivo del ataque era Miguel Yadón

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró hoy que "el objetivo concreto" del ataque a balazos sufrido esta mañana por el diputado Héctor Olivares y su asesor habría sido el fallecido Miguel Yadón y remarcó que lo sucedido "es una constatación de las mafias" que trabajan en el país.

"Creemos que el objetivo concreto era Yadón, aunque por supuesto recién empieza la investigación pero creemos que era a quien estaban buscando", aseveró la funcionaria en una conferencia de prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en el barrio porteño de Recoleta.

En este sentido, luego de la proyección de imágenes tomadas por cámaras de seguridad, Bullrich indicó que los dos hombres que se bajan de un auto que permanecía estacionado "le disparan como objetivo principal a Yadón y logran su objetivo que, evidentemente, era asesinarlo", y remarca que "pudiendo haberle disparado y asesinado a Olivares, no lo hacen".

"La investigación va a ir a fondo", sentenció la ministra, quien recalcó el trabajo conjunto con la Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, como así también de la Policía Federal y la de la Ciudad.

En otro tramo de la conferencia, además, Bullrich indicó que ya estarían identificados los atacantes, aunque dijo que no brindaría más información para poder avanzar con la investigación y dar con sus paraderos: "Creemos que tenemos a los asesinos pero no vamos a dar todavía información porque necesitamos agarrarlos y encontrarlos".

Luego de expresar que lamentaba "muchísimo lo que ha sucedido" esta mañana a pocos metros del Congreso Nacional, en la avenida Rivadavia al 1600, la ministra reafirmó la "firme convicción de pelear contra estas mafias, contra los grupos que atentan contra ciudadanos y contra la democracia".

En la misma conferencia de prensa, el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, informó que el vehículo empleado por los agresores ya había sido localizado y que se realizaban las pericias de rigor.

En este sentido, fuentes de la investigación confirmaron luego a Télam que ese auto, un Volkswagen modelo Vento, fue hallado nueve minutos después del ataque en un garaje de la zona.

"Hemos podido determinar que esto es un ataque premeditado y mafioso", expresó Santilli, quien agregó que el arma utilizada era una pistola calibre 40 y que fueron hallados "casquillos en distintos lugares".

En tanto, en otro tramo de la conferencia de prensa, Bullrich señaló que aún se desconoce el posible móvil del ataque e indicó -ante una pregunta- que no querían "plantear esto en términos políticos sino algún tipo de móvil focalizado contra la persona asesinada".

"Vamos a seguir avanzando para que esto no quede impune y las mafias en la Argentina retrocedan y no puedan actuar con este nivel de impunidad", aseveró.