"Cuando Barcelona pierde es culpa de Valverde, cuando gana es solo por Messi"

El brasileño Ronaldo opinó que "es una injusticia decir que cuando el Barcelona pierde es por culpa de (Ernesto) Valverde o por (Felipe) Coutinho y cuando gana es solo por (Lionel) Messi".

El excrack del Barcelona y el Real Madrid, entre otros, se refirióy al partido del pasado martes donde el equipo catalán fue eliminado en semifinales de la final de la Liga de Campeones tras la goleada propinada por el Liverpool de Inglaterra por 4 0.

El ex jugador opinó que "el Liverpool se comió al Barcelona en intensidad, ganas y puntería", dijo al término de un acto donde se presentaron las actividades que llevará a cabo el banco que auspicia la Liga de Campeones como anfitrión de la final a jugarse el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Al referirse a la actualidad del equipo catalán sostuvo que "el Barcelona tiene un equipazo y cuenta con el mejor jugador del mundo que es (Lionel) Messi, de eso no hay dudas".

Pero consideró que "es una tremenda injusticia decir que cuando Barcelona pierde lo hace por culpa (Ernesto) Valverde o (Felipe) Coutinho... pero no por Messi. Y cuando gana, gana el Barcelona de Messi. Es una injusticia tremenda con todos los jugadores y el cuerpo técnico".