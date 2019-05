Se disputó el Nacional de newcom

El newcom como disciplina para adultos mayores fue incorporado en los Juegos Nacionales Evita en 2008 y once años después, Salta compitió en el torneo nacional disputado en Mar del Plata, días atrás.

¿Qué es el newcom? Este deporte es una adaptación del vóleibol donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red que surge en 1895 en New Orleans, Estados Unidos.

En diálogo con El Tribuno, la delegada de Salta Susana Cruz comentó sobre la experiencia vivida en “La Feliz”, donde los equipos terminaron en el quinto y sexto lugar, en +50 y +60 años, respectivamente.

“Este vóley adaptado para adultos mayores +50 y +60 años, tuvo su competencia organizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), y Salta contó con dos categorías”, apoyadas por la Asociación Salteña de Vóley.

El combinado provincial que logró trasladarse gracias a un trabajo inalcanzable a pulmón, estuvo conformado por jugadores de Vaqueros y Luz y Fuerza.

“Para formar el seleccionado, pedí la colaboración de Vaqueros, Luz y Fuerza y Metán que el año pasado logró quedarse con los Juegos Evita, pero este año sus jugadores ya tenían otros compromisos y no pudieron ir”.

Salta arribó a Mar del Plata sin entrenador y fue Mercedes Teruelo, una profesora de educación física ya retirada quien se hizo cargo de los equipos.

“Todos los equipos participantes ya habían disputado encuentros a nivel nacional, mientras que nosotros lo hicimos por primera vez”, sostuvo Cruz y sobre el balance del Nacional comentó: “Adquirimos experiencia, nos sirvió para seguir preparándonos para otros campeonatos, por lo que estamos muy conformes”.