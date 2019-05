Krupoviesa: “Uno siempre quiere ganar en la cancha”

Después de la tormenta en Perico, la calma llegó a Central Norte. Las pulsaciones bajaron en el club de barrio norte, sobre todo cuando el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal sancionó y descalificó a Talleres por los bochornosos actos de violencia que se registraron en el estadio Plinio Zabala de Jujuy el domingo pasado, en el partido de ida de semifinales del torneo Regional Amateur.

La eliminación del expreso periqueño y la clasificación de Central Norte a la final trastocó la agenda en el cuervo porque ahora deberá esperar hasta el domingo para conocer a su próximo rival, que saldrá del duelo entre Ñuñorco y Concepción FC (ambos de Tucumán).

La violenta experiencia que padeció el equipo que conduce Ezequiel Medrán dejó a algunos jugadores heridos.

Patricio Krupoviesa, defensor azabache, fue uno de los damnificados en aquella fatídica tarde, ya que terminó con un corte en el cuero cabelludo producto de una pedrada y recibió sutura.

“El lado positivo que no se juegue es que podemos descansar y recuperar algunos jugadores. Lo negativo es que perdemos un poco el ritmo y tenemos que esperar dos semanas. La recaudación también era importante para el club y seguramente la gente tenía ganas de ir a la cancha”, opinó el marcador central.

La sanción que recibió Talleres de Perico fue justa y muy lógica, aunque en Central Norte esperaban poder jugar la revancha. “Uno siempre quiere ganar en la cancha, nunca me había pasado definir una serie en estas condiciones”, expresó con sorpresa Pato.

Una de las grandes virtudes que mostró el cuervo en el torneo fue sumar fuera de casa, tal como pasó en Perico, algo que el defensor tucumano no dudó en destacar: “Nos hicimos fuertes de visitante, hicimos bien nuestro trabajo y Fabri (Reyes) metió tres goles. Los partidos se ganan así, nosotros hicimos tres y ellos uno”.

El defensor azabache, oriundo del Jardín de la República, tiene muy bien estudiados a sus posibles rivales. “Conozco a los equipos de Tucumán. Ñuñorco es el último campeón de la Liga, vienen jugando juntos hace un par de años y se conocen bien”, explicó Krupo, y continuó: “Concepción es un equipo con mucha experiencia en torneos federales, tiene un ascenso al Federal A y no fue hace mucho tiempo. Cualquiera de los rivales será complicado, es una final de zona, la llave será muy trabada y se definirá por detalles”.

Patricio Krupoviesa transita por su segundo ciclo en Central Norte. El defensor tucumano defendió los colores del cuervo en la temporada 2016. En ese entonces, el equipo dirigido por Pedro Rioja llegó a la final del Federal B y cayó por penales frente Huracán Las Heras.

No lograr el ascenso en esa oportunidad fue muy frustrante para el marcador central cuervo, una herida que no terminó de cicatrizar. “Me planteo pensar a corto plazo, ahora en la final de la zona y no ir más allá. Llevándola así es más tranquilo porque te empezás a enroscar y pensar en el pasado”, expresó Krupoviesa, rememorando el mal momento que pasó en el 2016.

Central Norte atraviesa un gran momento, está en la final de la región y es un serio candidato al lograr el ascenso, algo en lo que no coincidió el defensor cuervo. “El fútbol te da sorpresas todos los días, eso se demostró en la Champions, Libertadores y la Superliga, te dan indicios de que puede pasar cualquier cosa. Nosotros no nos consideramos favoritos, capaz que la gente sí. Respetamos a nuestro rival. Cuando comience la llave tenemos el 50% de posibilidades de pasar a la final”, concluyó.