VIDEO Jaguares sigue con su racha histórica: cerraron la gira por Oceanía con otro gran triunfo

Con su victoria 34-23 sobre Reds en Brisbane, Jaguares cerró una muy positiva gira por Oceanía, en la que logró tres victorias y sufrió solo una derrota, y de esa manera quedó muy bien posicionado para quedarse con el primer puesto en la Conferencia Sudafricana, en la que los dirigidos por Gonzalo Quesada mandan con 41 puntos, siete más que Bulls, su escolta, a dos fechas del final de la fase regular.

La gira por Oceanía había comenzado con una caída por 32-27 frente a Highlanders en Dunedin. Pero luego vinieron dos enormes victorias (28-20 ante Hurricanes en Wellington y 23-15 sobre Waratahs en Sídney), antes del triunfo de hoy ante Reds, que permitió que Jaguares mantuviera su invicto en suelo australiano (ganó las seis veces en que jugó allí).

Ahora la franquicia argentina regresará a Buenos Aires para disputar en el José Amalfitani los últimos dos partidos de la fase de grupos del certamen. El primero será el sábado próximo a las 16.40 frente a Sharks, que todavía pelea por un lugar en los playoffs.

El cierre de esta etapa será seis días después, el viernes 14 a las 19.10, frente a Sunwolves. La franquicia japonesa, que se sumó al certamen en 2016, al igual que Jaguares, es el equipo de peor récord (ganó dos partidos y perdió los 12 restantes) y ya no tiene chances de avanzar a la próxima instancia.

Si el equipo conducido por Gonzalo Quesada se queda con el primer puesto de la Conferencia Sudafricana, se asegurará disputar como local el cruce de cuartos de final (son a partido único).

El año pasado, Jaguares logró por primera vez, en su tercera participación en el Super Rugby, la clasificación a los playoffs del certamen tras terminar segundo en la Conferencia Sudafricana detrás de Lions. En los cuartos de final perdió ante Lions en el Ellis Park de Johannesburgo.

SÍNTESIS

Reds (23): 15 Bryce Hegarty, 14 Jock Campbell, 13 Chris Feauai-Sautia, 12 Samu Kerevi (c), 11 Filipo Daugunu, 10 Matt McGahan, 9 Tate McDermott, 8 Scott Higginbotham, 7 Liam Wright, 6 Angus Scott-Young, 5 Lukhan Salakaia-Loto, 4 Angus Blyth, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 JP Smith.

Cambios: ST, 4' Alex Mafi por Brandon Paenga-Amosa, 13' Harry Hockings por Salakaia-Loto, 16' Ruan Smith por Jean-Pierre Smith y Scott Malolua por Tate McDermott, 22' Lukhan Salakaia-Loto por Harry Hockings y Duncan Paia'aua por Feauai-Sautia, 27' Harry Hockings por Angus Blyth, 30' Gavin Luka por Taniela Tupou, 32' Adam Korczyk por Angus Scott-Young.

Jaguares (34): 1-Nahuel Tetaz, 2-Agustín Creevy, 3-Lucio Sordoni, 4-Lucas Paulos, 5-Tomás Lavanini, 6-Guido Petti, 7-Tomás Lezana, 8-Javier Ortega Desio, 9-Felipe Ezcurra, 10-Joaquín Díaz Bonilla, 11-Ramiro Moyano, 12-Matías Orlando, 13-Matías Moroni, 14-Santiago Carreras, 15-Juan Cruz Mallía.

Cambios: ST, 4' Jeronimo De La Fuente por Moyano, 7' Enrique Pieretto por Sordoni, Mayco Vivas por Tetaz Chaparro y Marcos Kremer por Paulos, 11' Julian Montoya por Creevy y Pablo Matera por Lavanini, 32' Juan Manuel Leguizamon por Lezana, 35' Tomas Cubelli por Ezcurra.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 14' Try de Chris Feauai-Sautia convertido por Bryce Hegarty (R), 17' Penal de Joaquin Diaz Bonilla (J), 21' Penal de Bryce Hegarty (R), 24' Try de Santiago Carreras (J), 37' Try de Felipe Ezcurra convertido por Díaz Bonilla (J), 41' Penal de Bryce Hegarty (R).

Resultado parcial: Reds 13-15 Jaguares

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 6' Penal de Bryce Hegarty (R), 15' Try de Julian Montoya convertido por Díaz Bonilla (J), 31' Try de Marcos Kremer convertido por Díaz Bonilla (J), 37' Try de Jock Campbell convertido por Bryce Hegarty (R), 39' Try de Santiago Carreras (J).

Estadio: Suncorp Stadium, Brisba