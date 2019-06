Otra fecha con derrotas para los salteños

No levantan cabeza. Los equipos de Salta que disputan el torneo Regional del NOA, Universitario RC, Jockey Club y Gimnasia y Tiro, cayeron ayer en sus respectivos compromisos y siguen en el pelotón del fondo en la recta final de la fase regular.

Los verdes disputaron su encuentro ante su homónimo de Tucumán, en El Huayco.

El conjunto salteño arrancó bien y en el primer minuto de juego, a través de Elíseo Morales, anotó siete puntos (try y conversión), pero rápidamente llegó la respuesta de las serpientes que a los 6 anotaron y se pusieron dos puntos abajo. A partir de ese momento, la visita mejoró y terminó la etapa inicial 15 a 7 arriba.

En el complemento, los verdes anotaron un nuevo try, esta vez a cargo de Juan Franco Morosini y tras la conversión de Morales, se pusieron a un punto, 14-15. Sin embargo, como ocurrió en el primer tiempo, la U tucumana reaccionó de inmediato y marcó siete puntos.

El equipo dirigido por Oscar Bazán no se rindió. A cuatro minutos del final Mauro Sarmiento anotó su try y Gino Genovese convirtió para el 21-22 que, pese a los intentos del equipo salteño en lo que quedó del juego, se transformó en el resultado final.

En la otra punta de la ciudad, más precisamente en la rotonda de Limache, Jockey recibió a Huirapuca con la misma urgencia de sumar una victoria, pero el equipo de Concepción se plantó y le ganó sin atenuantes a los albirrojos por 53 a 27.

Finalmente, Gimnasia y Tiro jugó en Yerba Buena ante Jockey de Tucumán y el conjunto de la vecina provincia tampoco tuvo inconvenientes en derrotar al millonario. El juego finalizó 48 a 14 para hundir al albo en el fondo de la tabla.

Salvo el partido de Cardenales ante Los Tarcos, que jugarán hoy, el resto de la fecha se completó ayer. Tucumán Lawn Tennis venció a Santiago Lawn Tennis por 51 a 12, Natación y Gimnasia derrotó de visitante a Old Lions 45 a 14, Tucumán Rugby hizo lo propio ante Lince y a domicilio le ganó 70 a 0.

En la próxima fecha, los equipos salteños tendrán compromisos de visitante. Santiago Lawn Tennis recibirá a Gimnasia y Tiro, Universitario de Tucumán espera por Jockey Club y Tucumán Lawn Tennis hará lo propio ante Universitario.



En el Desarrollo se juegan los cuartos

El Regional del NOA Desarrollo de rugby entra hoy en la fase de playoffs con la disputa de los cuartos de final de la copa de Oro, con la participación de dos equipos de Salta: Tiro Federal y Tigres. En la de Plata jugará la fusión Zenta/Tartagal RC.

En Villa San Lorenzo, Tigres jugará con Bajo Hondo a las 16.10 y a la misma hora se enfrentarán Tiro Federal y Coipú.

Los tres primeros de la Copa de Oro clasificarán a la Liguilla para el Súper 10 del próximo año, temporada que también participarán los siete equipos no clasificados de la zona Campeonato del Regional.

Cabe recordar que los últimos siete equipos de la Zona Campeonato del Regional del NOA, más los tres primeros del Regional Desarrollo jugarán a una sola rueda, todos contra todos. Los primeros cuatro clasificarán a semifinales y quienes terminen en los primeros tres puestos ganarán el derecho para jugar el Súper 10 del 2020.