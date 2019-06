Batallón Independentista de Güemes levanta la bandera del rugby

Se dice que el rugby es uno de los pocos deportes en el mundo que puede juntar en una cancha a altos, flacos, petisos y hasta aquellos un poco pasados de peso. Pero también puede reunir a un soldado raso, suboficiales y oficiales, sin más rango que tirar para el mismo lando levantando la bandera del rugby y sus valores.

Con la asunción del coronel mayor Mariano Castelli al frente de la V Brigada de Montaña con asiento en Salta comenzó a tomar fuerza la idea de que sus integrantes comiencen a practicar distintos deportes, entre ellos el rugby. Para Castelli es un deporte conocido porque lo jugó desde los nueve años en el San Isidro Club de Buenos Aires. Pero que practiquen rugby justamente a partir de su mando no es un capricho, puesto que también hay espacio para el básquet, el vóley, el boxeo, el crossfit, el ajedrez y hasta se practica bicicross.

Con esa idea se fueron sumando voluntarios que en la actualidad son 400 corriendo detrás de una pelota de rugby, asistidos técnicamente por Castelli y también por un grupo de entrenadores salteños ligados a clubes como Universitario, Tigres y Católica. De esos 400 voluntarios ya hay un grupo definido de 30 jugadores que disputaron su primer partido bajo un nombre que quedará en la historia del rugby salteño: Batallón Independentista de Güemes (BIG).

“Antes de llegar a Salta yo me conecté con la Unión de Rugby de Salta (URS). Les propuse que me ayuden a desarrollar el rugby dentro de mi Brigada (con guarniciones en Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca) bajo la idea de que todos jueguen rugby y también que su valores sean transmisibles. La idea general fue esa, valores, deporte de contacto y una forma de integrarnos con la sociedad”, señaló Castelli a El Tribuno.

Bajo esa idea general comenzó a practicarse rugby con participación voluntaria en las distintas guarniciones que forman la V Brigada. “Al principio hubo un poco de desconcierto, porque había poca cultura de rugby, estaban más ligados al fútbol. Hace dos meses comenzamos con esta experiencia y hace dos días hicimos un torneo de todos los deportes en Campo La Cruz, entre ellos jugamos rugby y la evolución fue notoria”, contó el coronel mayor.

Dentro de ese grupo, el núcleo duro ya venía con conocimiento de rugby por haberlo jugado y con una carácter más institucional se denominó Batallón Independentista de Güemes, persiguiendo varios objetivos. Uno de ellos fue el que se cumplió el jueves pasado cuando el BIG enfrentó a los internos de la cárcel federal de General Güemes, que también jugaron su primer partido contra un equipo extramuros.

“Fue un partido perfecto. Los penitenciarios me decían que nunca vieron tanta disciplina en los reclusos. Lo que vi en el campo de juego fue que son muy respetuosos, muy leales, no hay actitudes negativas. Al principio lo hicimos con temor, yo sabía que íbamos a ir a eso, no así mis soldados que iban con una gran incógnita y finalmente terminó siendo un buen partido de rugby e incluso con un tercer tiempo. Fue muy divertido y positivo para mi equipo”, contó Castelli sobre la experiencia vivida el jueves pasado.

El grupo mayoritario, quienes nunca habían jugado al rugby, tiene un estimulo semanal no solo en Salta sino también en todas la guarniciones de la V Brigada. El equipo con mayor experiencia realiza dos entrenamientos semanales con la colaboración de entrenadores locales y también hay un equipo de rugby femenino.



“En su progresión hoy el equipo femenino está practicando rugby TAG (sin contacto). Hoy no están en condiciones de formar un equipo que pueda jugar con contacto, de medirse contra un rival, pero algunas de ellas, muy pocas, están progresando”, expresó Castelli.

De a poco, sin ponerse plazos fijos, los integrantes de la fuerza van progresando. De no saber nada de rugby a jugarlo ya es un paso importante, pero falta mucho por dar, según lo explica Castelli, ya que la idea va más allá de formar un equipo, sino la de formar un club. Ya el BIG estuvo frente a frente con un rival, como si se tratase de un campo de batalla pero bajo los ideales del deporte y específicamente del rugby.

El BIG tendrá su primer partido oficial el próximo 8 de junio en un encuentro que desarrollará la URS en nuestra ciudad; allí el rival podría ser un combinado de varios clubes locales para poner a prueba al equipo del Ejército en un campo de juego con medidas reglamentarias y exigiéndose durante 80 minutos.

“Hoy no puedo decir cuándo vamos a estar en condiciones de enfrentar a un equipo con experiencia, te puedo decir las fases. Hoy estamos en condiciones de jugar sin empuje, cuando pueda empujar para hacer bien el scrum ahí sería posible enfrentar a algún equipo”, contó el jefe de la Brigada.

En su relación con la sociedad, los voluntarios del Ejército recorren los barrios de nuestra ciudad para enseñar a jugar el rugby a chicos de distintas edades. El rugby es una herramienta de formación física y espiritual; el compañerismo y la honradez son algunos de los valores que tratan de difundir los integrantes del Ejército a cada chico que toma una pelota ovalada en sus manos.

Camiseta con historia

Para un equipo especial hace falta una camiseta especial. El Batallón Independentista de Güemes ya tiene su camiseta de color azul oscuro y un detalle que tiene que ver con la historia argentina.

Cada camiseta lleva inscripto en su pecho el nombre de una batalla en la que participo el Ejército Argentino. Así, a un jugador le puede tocar salir a la cancha con la camiseta de la batalla de Puerto Argentino, Santa Bárbarba o Tambo Nuevo.

“El que cada camiseta lleve el nombre de una batalla o combate no es un concepto agresivo, sino evocar lo que significó para el Ejército y recordar a tanta gente que participó desde las guerras independentistas hasta la gesta de Malvinas”, explicó Castelli a El Tribuno. La camiseta ya está, las ganas de jugar también y a BIG solo le falta que lleguen los rivales.