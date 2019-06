El sector del turismo pide a Morales que se disculpe públicamente

Las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, generaron indignación y un fuerte rechazo en el sector turístico privado de Salta. No solo consideraron desafortunadas e imprudentes sus palabras, sino que pidieron que el mandatario jujeño se retracte y pida disculpas públicamente.

Más allá de la bravuconada de Morales, los empresarios salteños ligados al turismo se lamentan porque las palabras de Morales escapan a la realidad. Desde hace muchos años que el sector viene trabajando en conjunto para tratar de potenciar turísticamente la región y poder competir con los principales destinos del país.

"Vamos a seguir recibiendo más turistas y no le vamos a permitir a los salteños... Que sigan usando nuestros paisajes y los vamos a pasar por encima. Vamos a tener más turistas, porque mientras más turistas lleguen más plata dejan". Con esas palabras el gobernador jujeño Gerardo Morales reavivó un viejo problema que existió entre ambas provincias, cuando una agencia de turismo de Salta utilizó paisajes jujeños para promocionar Salta. El mandatario jujeño lanzó esa frase durante el cierre de su campaña en busca de la reelección.

"La verdad que los dichos de Morales fueron altamente imprudentes. En un momento que la construcción de la región está pasando por su mejor momento, y tanto el sector público como el privado tenemos una alianza de convicciones, donde hemos trabajado en conjunto para ampliar los circuitos e integrarnos, sale un comentario totalmente extemporáneo, imprudente, infundado e irresponsable", expresó Carlos Eckhardt, presidente de la Cámara de Turismo.

Para el empresario, de ninguna manera se puede cargar la responsabilidad institucional a Salta y al resto de los empresarios porque alguien haya equivocado un procedimiento.

El año pasado un fallo de la Justicia prohibió que agencias de turismo utilicen fotografías de paisajes jujeños para promocionar otros destinos.

"De ninguna manera se puede responsabilizar a toda una comunidad, confrontar a pueblos hermanos, cuando el turismo es una actividad amigable. No tengo explicación, más allá del oportunismo político y de la imprudencia y la irresponsabilidad de creer que con eso se ganan votos. Yo no sé si en la política vale todo, lo que si estoy seguro es que en el turismo no vale todo", afirmó.

Reclamos

El titular de la cámara confirmó a este medio que como representantes del sector han realizado los reclamos pertinentes tanto en el Ministerio de Turismo de la vecina provincia como en el sector privado de Jujuy. Además, llevaron el reclamo a las cámaras empresarias nacionales, que mostraron su apoyo a la provincia.

"Hemos fijado nuestra posición al respecto porque evidentemente las líneas cuando se cruzan de esta manera es muy difícil retrotraer esto al momento anterior, sobre todo teniendo en cuenta que siempre hemos sido solidarios y contemplativos ante este tipo de cosas. No tiene ningún tipo de explicación tamaño exabrupto", expresó.

Desde el sector empresario, además de exigir un pedido de disculpas públicas por parte del mandatario de Jujuy quieren haya una retractación de sus dichos.

"Nadie que viene a disfrutar el norte viene solo a Salta, a Jujuy o a Tucumán, viene a la región y este tipo de cosas hacen muy mal al proceso de integración. Deberían ser respetuosos con una provincia que lo único que ha hecho a sido acompañarlos a desarrollar el turismo, hasta el ministro y el secretario de Turismo (de Jujuy) son de Salta", finalizó Eckhardt.

Desde el Ministerio de Turismo de la Provincia no se pronunciaron sobre las desafortunadas declaraciones de Morales.