El turismo se atrae realizando un trabajo sostenido

El exabrupto del gobernador jujeño Gerardo Morales, más propio de un barrabrava que de un estadista, no fue más que un reconocimiento de carencias propias. Y no carencia de paisajes, de tradición y de historia que ambas provincias comparten como unidad cultural.

Es una carencia de visión muy frecuente entre los políticos. No entienden que el formidable patrimonio geológico y paisajístico del noroeste solo puede ser aprovechado con estrategia.

Si hoy Jujuy no recibe los turistas que espera, la culpa no es de los habitantes de Tilcara, Purmamarca o Humahuaca, sino de la inercia de sus gobernadores; entre ellos, Gerardo Morales.

Decir que Salta utiliza los paisajes jujeños para atraer turistas es un disparate. Si alguna empresa publicitaria confunde las fotografías no es más que un error explicable por la fuerte presencia de Salta en los mercados internacionales. Y esta es debida a que durante muchos años, la provincia de Salta hizo del turismo una política de Estado.

Jujuy recibió hace tres lustros un impulso externo inigualable al ser reconocida la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Natural de la Humanidad. Pero al "viento de cola" hay que aprovecharlo. El turismo no se fomenta con spots, letreros y avisos, sino con objetivos e inversiones.

Si Salta se posicionó como centro regional del turismo no fue robando fotos del Cerro de los Siete Colores sino potenciando sus atractivos y su hotelería.

En 1980, los porteños sabían que en Salta podía encontrar las maravillas de la Quebrada de San Lorenzo y de Cafayate. El proyecto turístico, confiado a profesionales idóneos, permitió avanzar hacia un posicionamiento muy fuerte que se tradujo en obras concretas: el teleférico y toda la obra de la cumbre del cerro San Bernardo es una de las clásicas y visibles, pero la precedió un movimiento del que participaron el sector público y los operadores privados para mejorar la oferta hotelera, la asistencia al viajero, los accesos a los destinos y la capitalización de la campaña implícita de promoción de Salta realizada por nuestros folcloristas, desde que Juan Carlos Dávalos escribiera "El viento blanco".

En los años 90, ese proyecto se potenció. El Tren a las Nubes cobró rápido apogeo y se ubicó entre una de las maravillas para el mercado turístico del planeta, lugar que volverá a ocupar en el mismo momento en que el Estado se decida a invertir en restaurar los rieles.

En simultáneo, se puso en marcha el desarrollo vinícola, con bodegas de alta gama, en los valles calchaquíes, de Cafayate a La Poma, donde el Museo del Vino ocupa un lugar de privilegio y la industria moviliza a viajeros por toda la región.

La restauración del casco histórico de Salta capital, con la recuperación de edificios como el Centro Cultural América, el antiguo Consejo de Educación convertido en Museo de Arqueología de Alta Montaña, con los Niños del Llullaillaco; la Casa de la Cultura, el Museo de Arte Contemporáneo, la antigua Corte de Justicia transformada en Biblioteca Provincial, fueron decisiones e inversiones que hicieron "el milagro". Pero los milagros no existen, solo valen los proyectos.

Por eso también se construyeron hoteles en Iruya, un paraíso salteño al que se llega desde la Quebrada, y las áreas de la Puna.

Infraestructura

La política turística continuada generó la creación de líneas aéreas, la modernización del aeropuerto, la creación de hoteles de cinco estrellas y la organización de grandes eventos deportivos. En Salta existe una infraestructura que facilita los trámites para el visitante.

Así se instaló a la provincia como destino accesible. Esto facilitó que se convirtiera en receptora de turismo religioso y de convenciones y congresos profesionales y empresarios.

El desarrollo turístico de Salta benefició también a Jujuy, porque ambas provincias forman una unidad geográfica y cultural que va más allá de recelos casi xenófobos como el que expresó Morales.

Los viajeros que se alojan en Salta organizan excursiones a Los Valles, a la Puna y a la Quebrada de Humahuaca.

Cualquier gobernador de Jujuy debería tenerlo en cuenta para proyectar el futuro turístico de su provincia, en vez de generar falsas antinomias, que no deberían existir, ni siquiera, entre las hinchadas de fútbol.

“Necesitamos políticas de integración”

Las declaraciones del gobernador jujeño Gerardo Morales hicieron ruido en el mundo de la política, y el que salió a contestarle fue el diputado nacional Pablo Kosiner.

“Me parece que es una equivocación de (Gerardo) Morales. Nuestra región lo que necesita es trabajar en conjunto. Llevar un discurso de confrontación entre jujeños y salteños me parece retrógrado y poco inteligente”, afirmó el legislador nacional por Salta.

Kosiner dijo: “Necesitamos más políticas de integración y no de división”. Al tiempo que aseguró que Salta viene firmando convenios de articulación para desarrollar el turismo con muchas provincias.

“El producto es la región norte, no las provincias de forma individual”, remarcó. Por otro lado, recordó que Jujuy tiene un ministro y un secretario de Turismo que son salteños.

“Salta lleva adelante una política de Estado que ha superado los gobierno, viene hace muchos años y se protegió. Hay que entender que el crecimiento de Salta benefició a otras provincias”, dijo.

En tanto, el secretario de Ambiente del municipio, Gastón Galíndez, afirmó: “Las declaraciones del gobernador Morales no le hacen bien al país ni a nuestro pueblo. Hay que trabajar unidos por el norte argentino”.