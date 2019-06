Otro juzgado de violencia de género

Esta tarde, la Cámara de Diputados tratará el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial que contempla "crear el Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género de Tercera Nominación en el Distrito Judicial del Centro".

El proyecto llegará al recinto sin dictámenes de las Comisiones de Justicia; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.

Desde 2015 funcionan en Salta cinco Juzgados de Violencia Familiar y de Género, dos en Distrito Centro y uno en cada Jurisdicción Judicial de Orán, Tartagal y Metán.

También llega con media sanción del Senado, el proyecto de resolución bicameral expte. 91-39.702/18, sobre la Cuenta General del Ejercicio 2015.

Por otro lado, también está en el acta de labor parlamentaria un proyecto del diputado Lucas Godoy para modificar el artículo 10 de la ley 7.888 de protección contra la violencia de género. "El proyecto tiene por objeto, incorporar medidas que no estaban contempladas en la ley 7.888/15 de manera expresa y establecer sanciones a los y las jueces/as que no cumplan con el dictado de las medidas contempladas en dicha ley. En la actualidad las juezas de violencia de género de la Provincia de Salta, distrito Centro, se limitan a dictar resoluciones en donde establecen medidas, sin atender a las particularidades del caso concreto, del art. 10 de la ley 7.888, solamente se limitan a ordenar medidas cliché, consistentes en prohibición de ejercer actos de violencia física o psíquica, prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, no aplicando lo establecido en los demás incisos del artículo mencionado. Es por ello que se hace necesario replantear la competencia que tienen dichos juzgados de Violencia Familiar y de Género", señalan la descripción de la iniciativa.