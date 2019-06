Por el sistema acusatorio, habrá 15 nuevos auxiliares fiscales

Desde ayer comenzó a implementarse el nuevo Código Procesal Penal en la Justicia Federal. La aplicación en todo el país será gradual y tendrá a Salta y Jujuy como protagonistas, ya que fueron las provincias elegidas para ser las primeras en hacer la transición.

A partir de este nuevo código, se instala en la Justicia Federal el sistema acusatorio, en el cual el fiscal asume la responsabilidad de investigar. Este procedimiento asegura la división de roles entre jueces y fiscales, ya que la investigación de los delitos quedará a cargo del Ministerio Público Fiscal, que deberá encargarse de promover la acción penal contra los autores y partícipes de un hecho criminal.

Ayer, en el Centro Cultural América, se realizó un ágape que contó con la participación de los distintos fiscales que actúan en la provincia. El evento contó con la participación de Juan Manuel Olima Espel, titular de la Secretaría de Coordinación Institucional del Ministerio Público Fiscal, y Juan Manuel Casanovas, titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, quienes estuvieron a cargo la interacción con las distintas áreas del Ministerio Público Fiscal y las autoridades de los otros poderes.

Más fiscales

Los fiscales no van a alcanzar para cubrir todas las unidades fiscales y, por ende, se reconoció que habrá fiscales que estarán a cargo de más de una.

"El otro día tomó una resolución el procurador general, dentro de esta línea de refuerzo que se está haciendo, y el procurador justamente habilitó 15 auxiliares fiscales para esta zona, para las distintas áreas", afirmó Casanovas. Se trata de funcionarios que trabajarán bajo la supervisión, dirección y responsabilidad del fiscal titular.

"Otra cosa que marcó el procurador es que la entrada en vigencia de este sistema no va a afectar en modo alguno la tramitación de todas las causas por delitos de lesa humanidad, y a esos efectos reforzó esas unidades, hay una en Salta y otra en Jujuy. Para eso asignó tres auxiliares fiscales para que se dediquen específicamente a los delitos de lesa humanidad", comentó.

Rapidez y transparencia

En diálogo con El Tribuno, Juan Manuel Olima Espel afirmó que será un sistema más rápido, más eficiente y que acerca más a la Justicia a la comunidad.

El funcionario nacional explicó que los procesos van a ser más transparentes, sin papeles, con audiencias orales y mucho más efectivos, "apuntando los recursos adonde son más necesario".

El sistema acusatorio es similar al que ya rige en la Justicia provincial, sin embargo Olima hizo una diferencia y consideró que a nivel federal muchas veces hay "investigaciones mucho más complejas", que requieren una mayor atención.

"Es un cambio de paradigma, se centra el sistema principalmente en los fiscales, y eso requiere que, en lo que se refiere a recursos humanos, haya que fortificar toda la parte del Ministerio Público Fiscal", expresó el funcionario.

Cambios

Casanovas, que llegó a la provincia para poner en marcha el nuevo código, explicó que se necesita otro tipo de configuración en las fiscalías para permitir que el proceso sea más ágil.

"Se tiende a que las fiscalías no sean fiscalías con números, sino con áreas especializadas. Tenés áreas para delitos sencillos, delitos complejos o de atención a la víctima. Ese cambio de estructura exige que nosotros reforcemos la planta de personal principalmente, mucha inversión en infraestructura y en computadoras, para darles medios y que puedan enfrentar la reforma", explicó.

El funcionario negó que por el momento se trabaje en la creación de un cuerpo especial de investigación para asistir al fiscal, como se hizo a nivel de la Justicia Provincial con el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales).

"En principio nos estamos manejando con las fuerzas de seguridad y con un convenio que tenemos con el CIF de Salta. Está pensado a largo plazo ir viendo ese tipo de cuestiones, sobre todo se les ha pedido a los fiscales que cuando vayan a seleccionar personal también tengan en mira personal especializado, por ejemplo contadores. Pero en principio nos vamos a manejar con las fuerzas de seguridad y el laboratorio de Salta", destacó Casanovas.

Nueva composición

En Salta y Jujuy hay una fiscalía de distrito que abarca a toda la jurisdicción. También hay cuatro unidades fiscales: unidad fiscal de Salta, unidad fiscal de Jujuy, y dos unidades fiscales descentralizadas, una en Orán y otra en Tartagal.

A su vez cada unidad tiene áreas especializadas. Hay un área de atención primaria que es la que selecciona los casos y se dedica en principio a atender a las víctimas en el caso de que las haya. Hay una unidad que se dedica a casos sencillos y otra que se dedica a las causas complejas, que está siendo reforzada teniendo en cuenta que un 80% de los expedientes son relativos a narcotráfico.

Además, se creó una unidad de transición, a cargo del fiscal Carlos Amad, cuya función será continuar con la tramitación de las causas que hasta ahora estaban abiertas en las fiscalías. También se formará una unidad de ejecución penal.

“Hay un cambio de paradigma”

Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, consideró que la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Federal es un hecho “histórico” para la Justicia Federal de nuestro país. Afirmó que hay “un cambio de paradigma”, ya que los procesos empiezan a ser investigados por los fiscales

“Los fiscales van empezar a trabajar en equipo, se va a conformar la unidad fiscal en la que trabajó la Procuración de la Nación. Allí van a poder conformar equipos de investigación para, justamente, poder dar una lucha más eficiente contra el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas. Esto representa realmente un avance nuestro país, la verdad que todos los países de la región ya tienen implementado el sistema acusatorio”, expresó el funcionario.

El funcionario aseguró que muchas provincias también tienen a nivel de Justicia local un sistema acusatorio y que significa un avance enorme. Afirmó que uno de los motivos por los que se eligió a Salta y Jujuy para dar inicio a este sistema es porque estas provincias tienen una de las fronteras más calientes por el narcotráfico, que proviene de Bolivia y Paraguay.

“Creemos que es fundamental este nuevo código, que tiene herramientas especiales para la investigación del crimen organizado. Es muy simbólico para nosotros, uno de los objetivos de nuestro gobierno es la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.

Para Benítez, la Justicia Federal se ha “autodepurado”. “Ha permitido dos jueces condenados, Solá Torino y Reynoso, que estaban vinculados con asociaciones ilícitas y al delito fue la propia Justicia Federal de Salta y Jujuy la que los denunció, investigó y condenó”, reiteró.



“Despeja confusión en el sistema”

El fiscal federal Ricardo Toranzos explicó con ejemplos claros cómo funcionará el nuevo Código Procesal Penal, y resaltó que no solo porque cambia la modalidad de investigación sino que modifica también la modalidad de hacer justicia.

“En la jurisdicción hasta ahora teníamos una cierta confusión. No sabíamos quién investigaba, si el juez o el fiscal. Este código lo que hace es definir los roles en una manera tajante. El fiscal investiga y el juez es un elemento imparcial que va a juzgar de acuerdo a lo que le aporten los fiscales y la defensa va a poder ejercer plenamente, porque va a estar en igualdad de armas con el fiscal ante el juez”, aclaró Toranzos.

Destacó que, con este nuevo sistema se le da la posibilidad a la víctima de incorporarse al proceso judicial y participar en la ejecución y el impulso. Además, que el juez entre a la audiencia sin conocer el expediente.

“Nosotros le pedimos una audiencia, le decimos que queremos la imputación a una persona y que lo cite. Vamos a esta audiencia, va a estar esa persona con su defensa. Nosotros ya le dimos las pruebas que íbamos a utilizar y el juez, que recién va a conocer el hecho, va a tener que resolver con lo que se le presente allí. Hay una prohibición legal de que el juez sepa o conozca la investigación anterior”, explicó.

El mismo código prevé responsabilidades, tanto para los jueces como para los fiscales que no cumplan con los plazos de investigación y aun sobre el término de algunas diligencias. “Los fiscales tenemos 15 días a partir de conocer el hecho para aplicar un principio de oportunidad o archivar esa causa. Si en 15 días no lo hicimos tenemos que sí o sí investigar ese hecho, ya sea como delito complejo o como una investigación normal”, explicó el fiscal Ricardo Toranzos.