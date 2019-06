Una mujer espera desde hace seis meses la prótesis para caminar

Georgina Elvira (36) padece artritis reumatoidea y a mediados de diciembre del año pasado pidió al programa Incluir Salud (ex-Profe) dos prótesis de rodilla para caminar. Tanto ella como otras personas con discapacidad están a la espera de equipos ortopédicos desde hace mucho tiempo.

Desde Incluir Salud Salta dijeron a El Tribuno que comprarán la prótesis en Salta y explicaron que el hospital San Bernardo tiene problemas con los turnos de los quirófanos. "Entre los 51.000 afiliados, la mayor parte son discapacitados o adultos mayores, y por lo tanto los pedidos de prótesis son muchísimos", justificaron.

Desde los 11 años Georgina tiene esta patología que le genera dolores y le va debilitando el cuerpo. Se le gastan las articulaciones, tiene las manos deformadas y dos prótesis de cadera. Ahora tiene gastadas las articulaciones de la rodilla y necesita reemplazarlas por completo. Como no puede caminar, se maneja en silla de ruedas y, como hace poco se le luxó una rodilla, no puede pisar ni apoyar, así que casi no se levanta de la cama.

Al hablar con El Tribuno, contó que tiene muchos motivos para renegar con el programa Incluir Salud. Comentó que desde la oficina local mandan los expedientes y que desde Buenos Aires les piden que actualicen requisitos o que los manden de nuevo, hasta que finalmente los autorizan, luego de muchos trámites.

Recordó que el programa Incluir Salud ofrecía médicos de cabecera que atendían de manera exclusiva a las personas con discapacidad en los centros de salud y que les hacían las recetas. Ahora deben buscar a cualquier médico del sector público para que le haga las recetas y, con ella, buscar los medicamentos.

Criticó que el programa otorgue solo cuatro medicamentos por paciente, a menos que sean medicaciones de alto costo o especiales, que se tramitan por otra oficina. Para que se los den estos deben estar incluidos en el vademécum del programa.

"Hay personas con discapacidad, como yo, o con enfermedades crónicas, a las que con cuatro medicamentos no les alcanza. Consumen muchos más", advirtió. Ella, por ejemplo, necesita antiinflamatorio, corticoides, protector estomacal, antidepresivos y una serie de medicamentos para el dolor neuropático.

"Nosotros estamos restringidos a esos cuatro medicamentos -y eso en casos especiales-. Tenemos que presentar historia clínica casi todos los meses, dependiendo de la medicación, y a algunas personas les autorizan solo tres o dos", expresó. Al resto de los medicamentos los tienen que comprar por aparte.

Aseguró que al vademécum le sacan medicamentos de manera permanente: "Yo estaba tomando un analgésico opiáceo que se llama Tramadol, y lo sacaron del vademécum, así que lo tengo que adquirir por otro lado". Lamentó que desde Incluir Salud no den descuentos para la compra de estos remedios, que no están incluidos en los cuatro obligatorios.

La respuesta oficial

Ante la demora en la entrega de las prótesis de rodilla, el coordinador de Incluir Salud Salta, Carlos Saravia, explicó que desde la oficina local mandan los pedidos a la oficina central, para que hagan las compras de manera centralizada: "Los precios de las prótesis acá son altísimos. Entonces, Buenos Aires hace la compra para todo el país y eso demora un poco, salvo los casos que son de urgencia".

En relación con los reclamos de Georgina, manifestó que hace varios años no hay médicos de cabecera: "Ellos cumplen la función de los médicos que están en Salud Pública, que atienden de acuerdo con la especialidad necesaria".

Saravia aseguró además que el vademécum del programa cubre cuatro medicamentos, pero que si la historia clínica justifica los otros se les da todo lo que necesiten: "Depende siempre de la historia clínica del médico, porque a veces no la actualizan y eso es un trastorno, porque limita la posibilidad del médico auditor de dar los medicamentos que correspondan. Entonces, se les da cuatro, para la patología central del paciente".

Afirmó que ahora se dan más remedios que antes, porque tienen farmacia propia.

"Nosotros no queremos descuentos por los medicamentos", dijo, ante la queja de la mujer. "Les damos el 100 por ciento de forma gratuita. Es un programa, no una obra social. Tiene sus limitaciones y se da lo que tiene que darse", expresó Carlos Saravia.

El funcionario confesó que hay muchos amparos "porque la gente cree que, si se le dice "no', porque el programa no cubre esa prestación, con el recurso de amparo o con la medida extrajudicial lo van a conseguir".

Señaló que Incluir Salud no cubre muchas cosas: "Así como cubrimos todos los trasplantes, las sillas de rueda especiales (de unos 400 mil pesos) no las damos, porque se prioriza dar a otras personas, que son las sillas de ruedas más baratas".

Saravia desmintió los rumores constantes de un posible cierre del programa. Cada día, entre 300 y 350 personas van a atenderse a la oficina en la Capital salteña, en la calle Martina Silva de Gurruchaga 225, de 8 a 13.