Matías Assennato: “Que el presidente de Juventud Klix se dedique a no descender equipos”

Tomás Assennato nació futbolísticamente en Juventud Antoniana. En el santo hizo casi todas sus divisiones inferiores y alcanzó a jugar algunos partidos en forma profesional.

En la época en que el club era manejado por el presidente José Pepe Muratore el club contrajo una importante deuda con el jugador en sueldos atrasados. Assennato, entonces, negoció quedarse con el pase en su poder como así también de los derechos formativos.

Una vez que consiguió quedar en libertad de acción por la deuda que el club de la Lerma y San Luis tenía con él, viajó a Buenos Aires y lego de una prueba quedó en Banfield, institución que se desempeña en la Superliga. Pasaron casi 3 años desde que Tomás Assennato dejó Juventud Antoniana. El mediocampista volvió a ser noticia luego de firmar un contrato profesional con el taladro. La noticia llegó hasta Salta a través de las redes sociales, y esto hizo que el actual presidente del santo señalara a El Tribuno que pedirían un resarcimiento económico por el derecho a formación.

Matías Assennato, hermano de Tomás, habló con este matutino sobre la renuncia que hizo Juventud Antoniana en su momento. “Está en nuestro poder la copia de la libertad de acción que le dio Juventud Antoniana a Tomás por la deuda que mantenían con él. Además el club renunció a los derechos de formación”, señaló.

Y luego lanzó una frase contra el titular Gustavo Klix: “Que se dedique a no descender equipos. A Tomás le debían plata en su momento y decidieron darle el pase libre y los derechos de formación por el dinero que le debían. Renunciaron a ello. Banfield no compró, él llegó con el pase libre, con el pase en su poder hace tres años”, resaltó Matías Assennato. “Que Klix deje de descender equipos y no le complique la vida a los chicos”.

Por último indicó: “Ahora se acuerdan de Tomás Assennato, después de que se fue hace 3 años, llegan siempre tarde, y como dije antes, él tenía su pase en su poder y la libertad de acción también, el cual fue enviado por la Liga Salteña a la AFA para que Tomás pueda jugar en Banfield”,