Manifestantes protestan en el CCM y obstaculizan la salida

Miembros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y otros grupos, cortan el ingreso al Centro Cívico Municipal en protesta, dicen, por la falta de respuesta de funcionarios que se comprometieron a ayudar a comedores y merenderos. Sostienen que el pasado diez de abril mantuvieron una reunión para buscar una solución para los 5 comedores y 22 merenderos que tienen a su cargo, pero hasta el momento no tuvieron ningún tipo de respuesta.

Javier Rocchetti, miembro de la CTEP dijo a la prensa:“Se comprometieron con nosotros pero no nos atienden en teléfono ni responden los mensajes. Queremos reunirnos directamente con el intendente por eso realizamos esta protesta”. “No hace falta explicar la situación económica que estamos pasando. Atendemos a unas 1800 personas por eso queremos hablar con Sáenz porque la palabra de los otros funcionarios no vale. No cumplen con lo que prometen”, sostuvo.

Mientras tanto el grupo que se mantiene afuera del CCM no deja ingresar ni salir a nadie del predio. Trabajadores de prensa vieron imposibilitado su trabajo ya que no los debajan salir. Lo mismo sucedió con gente que se encontraba dentro del Centro Cívico Municipal.