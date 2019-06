Las provincias del NOA saldrán a escena con una múltiple y atrayente propuesta teatral

Desde mañana, y por tres semanas, Salta será testigo y escenario privilegiado de la “Gira Teatral NOA” Allí, los elencos ganadores de las Fiestas Provinciales de la región exhibirán sus producciones teatrales en una nutrida grilla que se extenderá desde el 12 hasta el 29 de junio. Serán oportunidades únicas para presenciar lo mejor del teatro regional en las salas de nuestra ciudad.

El evento desplegará trece obras irrepetibles es decir, cada una estará sobre las tablas solo una vez. Drama, humor físico, danza teatro o títeres, entre otros, llegarán a nuestra provincia de la mano de elencos de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán. La iniciativa, que ofrecerá entradas a precios populares, cuenta con la cogestión de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia y la Representación Salta del Instituto Nacional de Teatro.

Humor para todos

En el marco de esta feria teatral, El Tribuno dialogó con algunos de sus protagonistas que ya están “calentando motores” para sumarse a la celebración. Así, Ronda Vázquez, actor de “Antonio Fierro, historias campestres de un gaucho olvidao”, ganadora del Segundo premio de la Fiesta Provincial de Teatro en Catamarca 2018, expresó: “Lo más significativo de la obra es la comunicación desde un lugar muy particular, es dejar la palabra y el texto un poco de lado y concentrarse en el lenguaje corporal. Es cómo comunicar a través del cuerpo, sin la palabra. El 70% de la obra es corporal y cómo llegar al público o cómo el público puede en forma masiva sentirse bien desde el poder comprender a un ser en un trabajo desde la pantomima”, reveló y agregó: “Desde antes de participar en la Fiesta Provincial de Teatro en Catamarca, ya imaginaba lo importante que es este encuentro, para poder llevar el material de trabajo a otros lugares, algo que quizás podría llevar mucho más tiempo. A través de estos estímulos que ofrece e Instituto Nacional de Teatro podemos llegar a otros lugares de una manera más rápida. Y, por sobre todas las cosas, tener la certeza de que este es un estilo de vida y que se puede vivir del Teatro”, recalcó Vázquez. El catamarqueño, que el viernes 14 de junio, a las 20, en la Sala Mitad del Pasillo (Alvarado 147) será Antonio Fierro, detalló que su personaje se construye desde varias miradas históricas nacionales. Mediante el humor físico, el clown, la pantomima, el canto y el baile, este gaucho multifacético intenta cautivar a su público. A través de su peculiar jerga cuenta la trama de su vida en una estancia, cómo llegó, su relación con su patrón, sus hazañas, amoríos, peleas y un largo etcétera, en una pieza ATP.

Clown y transformación

Por otra parte, Sergio Falcione, actor de “Afectado”, que saldrá a escena el viernes 21 de junio, a las 21.30, en la Sala Wayar Tedín del Centro Cultural América (Mitre 23), subrayó que la propuesta galardonada con el primer premio en la Fiesta Provincial de Teatro en Santiago del Estero 2018 “es una obra que tiene una forma creativa de generar humor, si bien el trabajo -el guión, la dramaturgia- es puramente nuestro, es significativa esta forma que hemos encontrado de generar el humor. Si bien el clown es una técnica teatral, el payaso no se esfuerza en hacer reír, sino que cuenta una historia y que ofrece su mirada sobre cuestiones como el amor, el desamor, la soledad. Es una obra muy simple pero muy contundente. Esa sencillez ha hecho que la obra trascienda y que el público se identifique. A partir de eso, genera emociones como la risa, la incertidumbre o la tristeza”, apuntó desde La Circomotora, al tiempo que señaló: “Estar en una gira teatral no solamente es importante, sino que es una oportunidad única, es una bendición, un sueño hecho realidad. Es la decantación de muchos años de formación, de investigación y de búsqueda, de juntar materiales. Incluso, de abandono, porque en algún momento creí que nunca lo iba a lograr, pero el momento llegó. He podido escribir esta obra y encontrar a alguien que me quiera dirigir, con una dirección muy acertada, para poder llevar mi mensaje a la comunidad teatral y a la comunidad en general. Es una oportunidad hermosa, que a algunos se nos da, de que tu trabajo se expanda, trascienda y llegue lo más lejos que se pueda. La gente de Salta va a ver que en otras ciudades también se hace teatro. Aquí, en Santiago del Estero, hay mucha gente que está creando y, ojalá que iniciativas como estas generen más inspiración, entusiasmo y ganas de hacer que este lenguaje siga creciendo, porque el Teatro ayuda a transformar”.

Hamlet desde Jujuy

La programación intensa de la Gira Teatral NOA iniciará con una reelaboración de un clásico shakesperiano, apto para mayores de 16 años. El miércoles 12 de junio, a las 21.30, la Sala Mecano, la Casa de la Cultura (Caseros 460) se sumergirá en la tragedia “Bailemos sobre las cenizas, Hamlet”. Al respecto, tiempo atrás, Elena Bossi habló con este medio sobre su trabajo de adaptación y declaró: “La idea fue del actor Rodolfo Pacheco, él me convocó para escribir una versión en forma de monólogo. Entonces pensé en un actor que repasaba los textos de Hamlet e iba superponiendo el duelo por su propio padre al texto. Hamlet es un joven que muere joven. Si un actor mayor está actuando es porque no ha muerto. Este personaje había sobrevivido porque no había escuchado el mandato paterno de venganza. Hay textos del original levemente modificados y el lenguaje barroco se extiende al lenguaje propio del actor cuando se va de la historia de Hamlet para contar la propia, pero en otros momentos, ese lenguaje se corta de modo brutal”, detalló.

Sin dudas, el encuentro es ideal para los amantes del teatro, entendidos e iniciados. Cuatro provincias recalarán en Salta para mostrar su arte. Quienes quieran ser parte del encuentro pueden visitar somosteatro.com.ar.

La programación

Mañana

21.30: Sala Mecano (Caseros 460), obra: “Bailemos sobre las cenizas, Hamlet” (Tragedia), grupo: Concertado (Jujuy). Clasificación: apta para mayores de 16 años

Viernes

20: Sala Mitad del Pasillo (Alvarado 147), obra: “Antonio Fierro, historias campestres de un gaucho olvidao” (humor físico), grupo: Infarinato (Catamarca). Clasificación: apta para todo público

21.30: Sala Mecano, obra: “Cacería Saturno” (drama), grupo: Caravana 8 Teatro (Jujuy). Clasificación: apta para mayores de 18 años.

Jueves 20

18: Sala Mitad del Pasillo (Alvarado 147), obra: “Tejerina avienta el mal viento” (títeres), grupo: Chincho Poroto Teatro de Títeres (Catamarca). Clasificación: apta para todo público.

21.30: Sala Mecano, obra: “La Dependencia” (danza teatro), grupo: El Hervidero (Tucumán). Clasificación: apta para mayores de 18 años.

Viernes 21

21.30: Sala Wayar Tedín, Centro Cultural América (Mitre 23), obra: “Afectado” (clown), grupo: La Circomotora (Santiago del Estero). Clasificación: apta para todo público

Sábado 22

21.30: Salón Auditórium (Belgrano 1349), obra: “Réquiem inducido” (nuevas tendencias), grupo: Circo Cromático Teatro Integral (Jujuy). Clasificación: apta para mayores de 16 años.

Miércoles 26

21.30: Sala Mecano, obra: “Nuestro Señor de las Plumas” (danza teatro), grupo: Uturungo Teatro Físico (Catamarca). Clasificación: apta para mayores de 16 años.

Jueves 27

21.30: Sala Mecano, obra: “La Helada” (drama), grupos: La Corredera y La Dulcera (Catamarca). Clasificación: apta para mayores de 18 años.

Viernes 28

20: Sala Mitad del Pasillo, obra: “Neva” (drama), grupo: Ojito de Agua Tilcara (Jujuy). Clasificación: apta para mayores de 18 años. 21.30: La Ventolera Espacio de Arte (O’Higgins 585), obra: “Pajarito” (drama). grupo Margen de Error Teatro (Tucumán). Clasificación: apta para mayores de 18 años.

Sábado 29

20: Salón Auditórium, obra: “Los cuervos” (drama), grupo: Mi Teatro (Santiago del Estero). Clasificación: apta para todo público. 21.30: Sala Mitad del Pasillo, obra: “De todas las mentiras te prefiero a ti” (danza teatro), grupo: Cuerpo sin código (Santiago del Estero). Clasificación: apta para mayores de 18 años.