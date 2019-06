Iglesias: “Me imagino que salir campeón debe ser glorioso”

Central Norte puso a rodar su enorme ilusión por alcanzar su destino final: el ascenso al Federal A, algo que se le viene negando desde hace cinco años. El cuervo tendrá la oportunidad de convertir el sueño de muchos en realidad, en la emocionante definición frente a Guaraní Antonio Franco de Misiones, que se jugará el domingo en el estadio Martearena.

El azabache se aferra a esta gigantesca ilusión al haber logrado una victoria fundamental (0-1) en la “tierra colorada” el domingo pasado, en la primera final por el ascenso.

El plantel que conduce Ezequiel Medrán retomó los trabajos ayer en horario matutino a puertas cerradas. La decisión de prohibir el ingreso a la prensa fue llamativa y hasta algo confusa, teniendo en cuenta que el técnico había anticipado que sería de libre acceso, algo que finalmente no sucedió. El acceso a la sede del club estuvo cerrado y Medrán negó tener responsabilidad, todo lo contrario a lo que informó el personal administrativo.

El clima de final se distinguió en la primera práctica semanal. El optimismo y el sueño de ascenso están en cada uno de los integrantes del plantel.

“Estamos ilusionados, contentos de venir de jugar en una cancha chica con su gente y traernos una victoria muy buena, pero esto es fútbol y hay que seguir trabajando porque todavía quedan 90 minutos”, dijo Matías Iglesias, en referencia al triunfo que consiguieron en el partido de ida, en diálogo con El Tribuno.

Cada integrante del grupo vive de una manera especial la previa de la revancha con el franjeado: “Tengo una ansiedad linda de que llegue el domingo, jugar y dejar todo. Venimos haciendo las cosas bien a lo largo de toda la campaña”, expresó el volante central azabache.

La oportunidad que tiene a su merced Central Norte podría marcar un antes y un después en cada uno de sus jugadores, porque sería el primer gran logro para muchos.

“Para cualquier jugador de fútbol un ascenso es algo lindo, no me tocó nunca ascender ni salir campeón, me imagino que sentir eso debe ser glorioso, esperemos que se nos dé y todo sea una fiesta”, destacó, ilusionado con sumar su primera estrella en su carrera profesional.

En cuando a Guaraní y lo que fue el primer partido que se jugó en Misiones, Iglesias analizó: “Hubo momentos donde la pasamos mal y supimos responder. Es para destacar la solidez que tenemos. En este partido salió lesionado (Leandro) Beterette y Fausto (Apaza) entró muy bien. Tenemos buenos recursos, por eso hay que destacar al grupo y la importantísima victoria que nos trajimos”.

En Misiones, Manuel Dutto, técnico de Guaraní, explotó de bronca porque consideró que Sergio Pérez (árbitro) favoreció a la visita. Al respecto, el mediocampista de Central Norte no quiso entrar en polémicas y expuso: “Eso no importa, me pasa por afuera, estoy acá para jugar y responder dentro de la cancha, de lo que pase afuera no me corresponde hablar. Quedan 90 minutos de una guerra”, graficó el jugador.

Para la revancha se espera un pleito totalmente diferente al que se vió en Misiones: “Tenemos que proponer nuestro juego por abajo en una cancha grande. Los últimos partidos fueron de mucho roce y meter. Obviamente que ellos (Guaraní) saldrán con todo a buscar el partido, nosotros debemos estar tranquilos y ser intensos, como siempre lo fuimos, pero también proponer”, concluyó Matías Iglesias.