Sergio Massa y Alberto Fernández competirán por la presidencia en las PASO

Sergio Massa será precandidato presidencial y competirá contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo domingo 11 de agosto.

El líder del Frente Renovador selló así este miércoles 12 de junio el acuerdo con Unidad Ciudadana, tras una reunión en las oficinas de Fernández, luego de varias semanas de extensas negociaciones y la invitación en público a un "café" de este domingo. Luego de que las versiones lo ubicaran en distintas postulaciones posibles, el tigrense logró una de sus exigencias, que era competir por el cargo mayor, aunque todavía no se sabe quién será su compañero de fórmula para las elecciones 2019.

Horas antes de que venciera el plazo para la inscripción de alianzas, los exjefes de Gabinete del kirchnerismo acordaron que competirán con listas de legisladores conjuntas, anticiparon fuentes del espacio a PERFIL. Los nombres en particular se conocerán más cerca del cierre de listas, que deben inscribirse antes del próximo sábado 22 de junio.

Massa formalizó así su salida de Alternativa Federal apenas un día después de que otro fundador del espacio, Miguel Ángel Pichetto, confirmara que será compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri por el frente ahora conocido como Juntos por el Cambio (ex Cambiemos). La diáspora ya la había iniciado Roberto Lavagna, que este miércoles incribió el frente Consenso 2020 junto a Graciela Camaño, ¿ex? aliada del tigrense en el peronismo no-kirchnerista.

El Frente Renovador ratificó hace menos de dos semanas que integraría un espacio opositor al Gobierno nacional, y que buscaría la integración con otros partidos, ya que "la fragmentación de la oposición beneficia únicamente a Macri y contribuye a su reelección". En la cumbre del espacio del 30 de mayo pasado, los 700 congresistas del FR le dieron a Massa la "potestad" de que construya la alianza que considere necesaria "para sacar a este Gobierno en octubre".

Además de las listas de legisladores y el precandidato a vice de Massa, otro de los asuntos pendientes a negociar con el kirchnerismo es Tigre. El intendente Julio Zamora ya se había acercado a Unidad Ciudadana desde antes que el exjefe de Gabinete, quien a su vez aspira a que su esposa, Malena Galmarini, compita por la jefatura comunal.