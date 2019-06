Según directivo de Atlético Madrid, Griezmann se irá al Barcelona

En las últimas semanas la prensa no ha dejado de especular con su partida al club catalán, campeón de la Liga española.

El delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann firmará con el Barcelona, según dijo este miércoles el consejero delegado del conjunto colchonero, Miguel Ángel Gil Marín.

“Yo lo tengo claro hace ya tiempo, desde marzo. Al Barcelona”, declaró Gil Marín al canal televisivo Toros, de Movistar.

Antoine Griezmann anunció el pasado mes que se marcha del Atlético de Madrid, después de cinco temporadas. En las últimas semanas la prensa no ha dejado de especular con su partida al club catalán, campeón de la Liga española.

La salida de Griezmann del Atlético, decidida por él mismo, se suma a la del uruguayo Diego Godín, aunque en el caso de éste fue porque el equipo no le ofrecía renovar.

Griezmann se encontró hace un año en la misma situación, aunque finalmente decidió no marcharse al Barcelona y permanecer en el equipo de Diego Simeone.

El delantero francés, de 28 años, dijo al anunciar su partida que necesita “otros desafíos”, y en el pasado ha repetido que le gustaría ganar al fin la Liga de Campeones, cuya final disputó dos veces con el Atlético (2014 y 2016), pero perdió en ambas ocasiones contra el Real Madrid.