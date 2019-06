Orán: polémica entre panaderos por un local que vende más barato

Los dueños de una panadería recibieron amenazas por no aumentar el precio del producto y tienen temor de recibir represalias.

Una mañana agitada se vivió en la panadería ubicada en calles Esquiú y López y Planes de la localidad de Orán, donde los dueños del mismo decidieron no aumentar el precio del pan ante la suba que habían acordado los panaderos para hoy.

Según consigna La Diez de Orán, el eje del conflicto radica en que dicho local vende el bolsón de pan a $50 mientras que en otras panaderías ya se vende a $70 y $80.

Panaderos señalaron que los mismos dueños del local se sumaron al pedido del aumento del pan la semana pasada, pero que ahora dejaron el precio viejo y se excusan con que es una empresa familiar para abaratar costos.

Ante esto, la dueña del local replicó: "Yo decido el precio del pan mas allá de los acuerdos. Es una empresa familiar y tenemos todos los papeles en regla. Ahora a mi marido lo maenazaron que cuando salga a la calle le van a hacer algo".

"Nosotros conseguimos los materiales al mismo precio que ellos, pero no nos damos la gran vida que ellos se dan. No tenemos empleada ni nada. Tienen otra clase de vida que nosotros no", concluyó.