¿Cuánto cuesta y de quién es el vestido de Lucía Celasco que le regaló Susana?

Lucía Celasco con un diseño de The Attico. Martín Fierro 2019. Foto: Maxi Didari/ Para Ti

Lucía Celasco en la red carpet de los Martín Fierro nos provocó alegría. Fresca, radiante y con un look muy atinado la nieta de Susana Giménez sigue reivindicando su lugar de it girl.

A raíz de la anécdota que compartió Susana en la red carpet también nos generó intriga: ¿cuánto cuesta su vestido y de quién es el diseño?

Gilda Ambrosio, una de las dos dueñas de la marca The Attico, con el mismo vestido de Lucía.

"Se lo compré en un viaje a Estados Unidos. Para cuando vayamos a los Martín Fierro y me digas: 'No tengo nada para ponerme'. Porque después me dice así, y no quiere venir", dijo Susana al llegar con Lucía al hotel Hilton y continuó: "Cuando se lo probó dije: 'lo llevo depende de cuánto cueste' y estaba baratísimo", comentó la diva a lo que su nieta contestó "no estaba tan barato".

El vestido en cuestión es de la firma The Attico, fundada por dos italianas que comenzaron mostrando su street style y terminaron transformándolo en una marca joven con propuestas muy originales.

¿El precio? Un vestido similar pero en otro color se consigue en Net a Porter con el 30 por ciento de descuento por 742 dólares. El precio original era de 1060 dólares.

El vestido de Lucía Celasco se consigue en otro tono por U$s749

Lucía lo acompañó con un clucth fucsia y sandalias. También estrenó un pelirrojo que le queda genial.

Por redacción Para Ti